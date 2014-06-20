111 специалистов выпустились в Барабинске

31 января в Центре культуры и досуга Барабинска состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам барабинского филиала новосибирского колледжа транспортных технологии имени Н. А. Лунина. Выпускной — знаменательное и волнующее событие для всех выпускников, их родителей, педагогов, администрации колледжа.

Из стен колледжа в этом году выпустилось 111 квалифицированных рабочих, из них 26 студентов окончили обучение с отличием. Впервые за многие годы проведен выпуск по профессии «Электромонтер тяговой подстанции».

Официальное открытие мероприятия прошло под звуки государственного гимна Российской Федерации. Первое слово было предоставлено заведующему барабинским филиалом Алексею Шлыкову, он поприветствовал всех собравшихся в зале и поздравил выпускников с таким важным событием в их жизни. Директор новосибирского колледжа транспортных технологии имени Н. А. Лунина Мария Кирсанова вручила выпускникам дипломы и пожелала счастливого пути, удачи, новых профессиональных побед и достойно продолжать славные традиции нашего колледжа.

На празднике присутствовали почетные гости: депутат Законодательного собрания Новосибирской области Евгений Гутов, заместитель главы администрации Барабинского района Сергей Цейнер, заместитель главы города Барабинска Александр Кибальников. Они вручили выпускникам дипломы с отличием, наградили преподавателей и мастеров колледжа Почетными грамотами и благодарственными письмами.

Начальник Эксплуатационного локомотивного депо Барабинск Вячеслав Миронов вручил выпускникам целевые направления в высшие учебные заведения железнодорожного профиля и наградил благодарственными письмами преподавателей колледжа. Выпускников поздравили: Сергей Гуров – начальник вагонного ремонтного депо станции Барабинск; Сергей Заворин – начальник пункта технического осмотра Эксплуатационнолго вагонного депо Инская; Юлия Зимницкая – специалист по управлению персоналом барабинской дистанции энергоснабжения.

Выпускники колледжа поблагодарили педагогов и администрацию колледжа за достойное обучение и воспитание будущих железнодорожников. На протяжении всего праздника звучали музыкальные поздравления творческого коллектива Центра культуры и досуга Барабинска.

Еще по теме: Молодые машинисты выпускаются в Барабинске