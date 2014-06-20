13 жалоб на Ловцовых приняли в Барабинске

В пользу жителей Барабинска, не получивших услуг от компании «Окна и двери», выносились судебные решения. Сотрудники Управления Роспотребнадзора помогали барабинцам оформить три исковых заявления. Все они удовлетворены.

Всего за 2015-2016 годы в Роспотребнадзор поступило 13 устных обращений от жителей. Они остались недовольны услугами ИП Ловцовой Е.С. Напомним, что это услуги по остекление балконов, лоджий, установка натяжных потолков и окон ПВХ.

Проблема одна — нарушение сроков выполнения работ. По всем обращениям составлялись претензии с требованием расторгнуть договор и вернуть деньги.

Как сообщила ведущий специалист-эксперт Евгения Деева, самая большая сумма присужденных ИП средств — 90 000 рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Евгения Деева,

ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Барабинском районе:

Количество исковых заявлений зависит от самих граждан. Зачастую граждане не желают подавать заявления в суды. Практика показывает, что данная категория дел — нарушение срока выполнения работ — в 90% случаев имеет положительный результат рассмотрения в суде.

У вас есть опыт защиты своих прав в суде как потребителя?

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