14 первых мест в школе 3 Барабинска
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14 первых мест в школе 3 Барабинска

Автор: | Опубликовано 19 января 2017 в 14:57
Рубрика: Поколение next | Просмотров: 174 | Комментариев нет

Завершился районный этап всероссийской олимпиады школьников. Больше всего призовых мест забрали ребята из школы №3 в Барабинском районе. Они заняли 14 первых мест, 12 — вторых и 19 — третьих.

Семиклассница Александра Чигарева — на первом месте по итогам олимпиады сразу по двум предметам: литература и история. Впереди — областной этап.

Испытание по литературе на областном этапе уже прошли Любовь Казакова, Валерия Сергеева и Мария Галай. Евгения Стрелевская ездила на физкультуру, Валерия Сергеева поедет в феврале на проверку знаний по обществознанию.

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