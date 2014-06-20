14 первых мест в школе 3 Барабинска

Завершился районный этап всероссийской олимпиады школьников. Больше всего призовых мест забрали ребята из школы №3 в Барабинском районе. Они заняли 14 первых мест, 12 — вторых и 19 — третьих.

Семиклассница Александра Чигарева — на первом месте по итогам олимпиады сразу по двум предметам: литература и история. Впереди — областной этап.

Испытание по литературе на областном этапе уже прошли Любовь Казакова, Валерия Сергеева и Мария Галай. Евгения Стрелевская ездила на физкультуру, Валерия Сергеева поедет в феврале на проверку знаний по обществознанию.

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