17-летний вымогал деньги в Барабинске

Поступило на регистрацию в дежурную часть полиции Барабинска 107 заявлений и сообщений с 1 по 6 февраля.

Из них 6 заявлений и сообщений — о преступлениях. Раскрыто 5 преступлений.

Кражи

1 февраля в дежурную часть поступило сообщение о том, что ночью неустановленное лицо с автомобиля ВАЗ-2106, стоявшего у дома по ул. К. Маркса, похитило четыре колеса на литых дисках. Ущерб — 18 200 рублей. Проводится разбирательство.

5 февраля поступило заявление от сотрудника одного из транспортных агентств г. Барабинска, что из его автомобиля неустановленное лицо похитило сумочку, в которой находились деньги в сумме 3 200 рублей, и документы на автомобиль. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена подозреваемая, которой оказалась жительница г. Барабинска 1976 г. р. Проводится разбирательство.

5 февраля поступило сообщение по телефону, что с 02.00 ч. до 10.00 ч. неустановленное лицо, находясь в доме по ул. Барабинской, путем свободного доступа похитило из кошелька деньги в сумме 7 700 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый, которым оказался житель г. Барабинска 1983 г. р. Проводится разбирательство.

Вымогательство

3 февраля в дежурную часть поступило заявление, что 13 января несовершеннолетний житель г. Барабинска 1999 г. р. вымогал деньги в сумме 3 000 рублей у другого несовершеннолетнего жителя г. Барабинска 2000 г. р. Проводится разбирательство.

Грабеж

5 февраля поступило сообщение, что в ночь с 3 на 4 февраля в п. Горка Барабинского района у жителя Венгеровского района двое других жителей Венгеровского района (один из которых оказался несовершеннолетним) открыто похитили деньги в сумме 5 000 рублей, кредитную карту и мобильный телефон «Сони Эрисон». Проводится разбирательство.

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств

6 февраля в с. Новониколаевка Барабинского района в ходе личного досмотра жителя с. Новониколаевка 1993 г. р. было обнаружено и изъято вещество коричневого цвета с характерным запахом конопли. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим средством «гашиш» массой 4,1 грамма. Возбуждено уголовное дело. Проводится разбирательство.

Составлен 151 протокол об административных правонарушениях, их них 1 протокол — за управление транспортным средством в состояний алкогольного опьянения.

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