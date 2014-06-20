18-летний похитил плойку и принтер в Барабинске

Украли теленка и электроприборы на прошлой неделе в Барабинске. На улице Кирова поймали пьяного водителя. Эти случаи зарегистрировали в дежурной части местного отдела полиции. Всего поступило 123 заявления и сообщения. Два преступления раскрыто.

Неустановленное лицо похитило теленка возрастом 1,5 года с базы крестьянского фермерского хозяйства поселка Дальнего. Ущерб хозяйству нанесен в размере 30 000 рублей. Проводится разбирательство.

Незаконно проникли в дом в селе Таскаево. Похитили набор плойки, машинку для стрижки «Сименс», принтер «Кенон». Ущерб владельцам — 6 500 рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый. Им оказался 18-летний местный житель.

Автопатруль ДПС задержал 33-летнего водителя ВАЗ-21102, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Гражданин ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Проводится разбирательство.

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