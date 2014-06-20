19 047 пенсионеров живут в Куйбышеве

К марту 2017 года в Куйбышевском районе зарегистрировано 19 047 пенсионеров, получающих 12 различных выплат.

Жителей, получающих страховые пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца, в районе 17 111. Средний размер пенсии по старости составляет 12 620 рублей.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению выплачиваются 1936 куйбышевцам. Среди получателей таких выплат – военнослужащие, госслужащие, граждане, пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф, а также пенсионеры, получающие социальные пенсии.

Компенсационная выплата производится 2324 жителям, ухаживающим за нетрудоспособными лицами. Получателями пенсий в районе являются также 19 участников Великой Отечественной войны, вдовы и родители погибших военнослужащих.