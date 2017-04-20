204 трактора задействуют на посевной кампании в Куйбышеве

Агрономическая конференция по предстоящей посевной кампании – 2017 состоялась в Куйбышеве. Участники — руководители сельхозпредприятий Куйбышевского района, специалисты управления сельского хозяйства администрации района. Они обсудили:

состояние машинно-тракторного парка и сельскохозяйственной техники для проведения полевых работ,

обеспеченность горюче-смазочными материалами,

состояние семян для посева.

Валерий Наумов, главный специалист управления сельского хозяйства администрации Куйбышевского района: Общая посевная площадь в 2016 году составила 48 792 га при плане в 48197 (+ 595 га). Яровых зерновых было посеяно 31 716 га, что составило 104,2% от плана. Пшеницы сеяли 19 390 га. В целом яровой сев выполнили на 101,7%, валовый сбор зерна составил 408 559 центнеров.

В 2017 году посевные площади останутся на уровне прошлого года, яровых культур планируется засеять 43 771 га, зерновых – 31 896 га, кормовых культур – 11 867 га, пшеницы – 20 612 га. Запас кондиционных семян составляет 7 650 тонн.

На предстоящей посевной задействуют 204 трактора и 151 сеялку. Потребность в дизельном топливе и бензине составляет 697 и 35 тонн соответственно. На данный момент приобретено более половины от необходимого количества ГСМ.

Анатолий Мусатов, исполняющий обязанности главы Куйбышевского района: Почва на посевных площадях сейчас недостаточно увлажнена. Поэтому необходимо в максимально сжатые сроки, не дожидаясь роста среднесуточной температуры, закончить посевную кампанию до 25 мая.

Готовность машинно-тракторного парка и сельскохозяйственной техники для проведения полевых работ в сельхозпредприятиях составляет более 80%. В штатном режиме производится текущий ремонт техники, закуплены семена, минеральные удобрения, основная часть горюче-смазочных материалов. Из имеющихся семян 73% – сортовые. Оставшуюся часть ГСМ, требуемую для посевной, приобретут непосредственно перед началом работ.

Юрий Дак, заместитель главы администрации Куйбышевского района: Настрой на предстоящую посевную – благоприятный. Все недочеты устраняются оперативно, готовность сельхозпредприятий находится на достаточно высоком организационном уровне. Их руководителям необходимо еще раз отчитаться о готовности к проведению весенне-полевых работ непосредственно перед посевной.