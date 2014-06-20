21 млн на комфортную среду в Куйбышеве

Куйбышев примет участиефедеральном приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды». Проект рассчитан на 5 лет и направлен на реализацию программ по благоустройству населенных пунктов с численностью населения свыше одной тысячи человек.

В 2017 году правительство РФ намерено на эти цели потратить 20 млрд рублей. Еще порядка 6,5 млрд рублей будет выделено из региональных бюджетов. Свою долю софинансирования внесут и поселения, участвующие в проекте.

Уже известна предварительная сумма, которую получит в 2017 году Куйбышевский район – 21,2 млн рублей. Это вдвое меньше ожидаемой раннее цифры в 46,5 млн рублей.

Поселений, где проживают более 1000 человек, в Куйбышевском районе четыре: Нагорное, Абрамово, Чумаково и город Куйбышев. Какая сумма достанется каждому из них, пока неизвестно.

По условию проекта, 2/3 денежных средств пойдут на реконструкцию придомовых территорий и 1/3 – на приведение в порядок парков и скверов. Средства будут доведены до регионов не позднее 1 апреля 2017 года.

До этой даты администрации города предстоит составить муниципальную программу по созданию комфортной городской среды. В обязательном порядке в нее должны войти работы по благоустройству дворов и не менее одной общественной зоны. До 1 ноября нужно будет утвердить и новые Правила благоустройства, которые помогут улучшить взаимодействие с собственниками земельных участков, обяжут их благоустраивать свою территорию, составлять план по ее развитию и неотступно следовать ему. На уровне региона будет принят закон об ответственности за нарушение муниципальных правил благоустройства и плохое содержание своей недвижимости.

Любые планы по изменению городской среды должны формироваться с учетом мнения жителей. Главы поселений обязаны выстроить работу с активистами, общественными организациями и собственниками жилья, а также депутатами на округах. Предстоит совместно выбрать общественную зону и дворовые территории, утвердить дизайн-проекты всех объектов и перечень проводимых на них работ.

В качестве общественной зоны предлагается сквер Воинской Славы, для реконструкции которого уже имеется проектно-сметная документация, и сквер «Рябинушка» в квартале 11. Выбор дворовых территорий будет синхронизирован с планом капитального ремонта многоквартирных домов. В качестве ориентира предлагается взять программу наказов избирателей.

Обязательный минимум по обустройству дворов включает в себя ремонт проездов, освещение, установку скамеек и урн. Важно предусмотреть возможность перемещения для людей с ограниченными возможностями здоровья. Прежде всего, речь идет о пандусах.

Совсем скоро будет объявлен прием заявок от жителей и организаций, у которых есть желание войти в проект со своими инициативами.

Какой внутриквартальный двор вы бы предложили благоустроить в первую очередь?

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