25 семей из Таскаево получили одежду от фонда

Продолжаем Миссию по деревням. Движемся по Таскаевской трассе. В течении двух последних месяцев собрали некоторые вещи для нуждающихся. Это- результат работы «Гуманитарного склада» в Барабинске.

Спасибо всем, кто передает вещи на этот склад! Недавно их получили около 25 семей села Таскаево. Следующая поездка планируется в село Бакмасиха.

Благотворительный фонд «Рука помощи» находится в Барабинске по переулку Водопроводный, 5/2, офис № 2. Телефон: 8-913-208-94-44.