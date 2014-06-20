Фев10
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25 семей из Таскаево получили одежду от фонда
Продолжаем Миссию по деревням. Движемся по Таскаевской трассе. В течении двух последних месяцев собрали некоторые вещи для нуждающихся. Это- результат работы «Гуманитарного склада» в Барабинске.
Спасибо всем, кто передает вещи на этот склад! Недавно их получили около 25 семей села Таскаево. Следующая поездка планируется в село Бакмасиха.
Благотворительный фонд «Рука помощи» находится в Барабинске по переулку Водопроводный, 5/2, офис № 2. Телефон: 8-913-208-94-44.