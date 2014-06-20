280 тысяч рублей штрафов оплатили куйбышевцы

Итоги деятельности за 2016 год подвели на расширенном заседании административной комиссии в Куйбышеве.

31 января в актовом зале администрации Куйбышевского района состоялось расширенное заседание административной комиссии. Там рассмотрели итоги деятельности за 2016 год и определили задачи, которые нужно решить в текущем году.

Светлана Цыплакова, секретарь административной комиссии Куйбышевского района: В прошлом году в административную комиссию для рассмотрения направлен 341 материал. Из общего количества поступивших в комиссию материалов муниципальными служащими составлено 319 протоколов. Куйбышевская межрайонная прокуратурой направила 22 постановления для возбуждения дела об административном правонарушении, что составило 6,5% от общего числа поступивших дел.

По сравнению с предшествующим годом произошло снижение поступивших материалов на 52 протокола. В 2016 году на основных заседаниях комиссии рассмотрели 339 материалов об административных правонарушениях.

Традиционно, наибольшее количество рассмотренных комиссией материалов касаются нарушения тишины и покоя граждан, нарушения требований в области благоустройства, ненадлежащего содержания домашних животных и торговли в неустановленных местах.

В 2016 году активно проводилась работа по профилактике административных правонарушений среди молодежи. Члены административной комиссии участвовали в мероприятиях и круглых столах, которые состоялись для ознакомления молодежи с законодательством об административных правонарушениях, формирования активной гражданской позиции и чувства ответственности за свои действия и поступки.

За отчетный период поступления в бюджеты разных уровней от штрафов, вынесенных административными комиссиями города Куйбышева и Куйбышевского района, составили более 280 тысяч рублей. Из них в местный бюджет поступило порядка 100 тысяч рублей.

В 2017 году одним из актуальных вопросов также остается работа по увеличению количества исполненных постановлений о назначении административного штрафа, а также по выявлению правонарушений в области несанкционированной торговли и профилактическим мероприятиям.

Олег Караваев, председатель административной комиссии Куйбышевского района: В текущем году главам сельсоветов необходимо взять на особый контроль профилактическую работу с населением по предупреждению административных правонарушений. Эффективное взаимодействие всех систем профилактики приведет к снижению количества административных правонарушений.

Олег Караваев вручил почетные грамоты и благодарности главы района главам сельсоветов, участковым уполномоченным полиции и членам административных комиссий за достижение высоких результатов в работе по профилактике и выявлению административных правонарушений. Здесь же он отметил, что положительные результаты достигаются благодаря совместной планомерной работе.

