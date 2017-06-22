5-классник спас 4-летнюю сестру и себя от гибели в Куйбышеве

Настоящий героический поступок совершил ученик куйбышевской школы №9 Даниил Найденов.

Майским вечером 5-классник Даниил вместе со своей младшей сестренкой Ульяной смотрели дома мультфильмы. Их мама пошла в магазин за продуктами.

В какой-то момент дети заметили дым, идущий из-под пола. Поняв, что это пожар, мальчик не растерялся, он взял сестренку и побежал к выходу. Открыв дверь на веранду, Даниил увидел большое пламя и ощутил жар. Выйти было невозможно.

Ребенок сразу же совершил первое правильное действие — плотно закрыл дверь, чтобы огонь не ворвался внутрь дома.

В это время раздался телефонный звонок — мама звонила предупредить, что горит дом и надо срочно из него уходить, что пожарные и папа едут к ним на помощь. Мама не знала, что путь через дверь отрезан огнем. Деревянные окна не открывались.

После разговора с мамой Даниил вновь стал действовать правильно: намочил полотенце, дал сестренке, сказав при этом, чтоб она закрыла рот и нос, и увел ее в дальнюю комнату. Сам же вернулся на кухню, стал набирать воду в кухонную утварь и поливать дверь, тем самым охлаждая ее, чтоб пламя не ворвалось к ним, так как снаружи дверь уже была полностью охвачена огнем.

Когда комнаты наполнились дымом, Даниил принял решение разбить окно. В это время на помощь пришел папа и пожарные. Детей спасли.

Прибывшие к месту пожарные обнаружили, что открытым огнем горит веранда, пристройка и кровля дома по всей площади. Огнеборцы зашли в дом, когда пламя уже бушевало на кухне и приближалось к газовой плите. В любой момент могли взорваться газовые баллоны.

Пожарные не дали шанса огню — баллоны вовремя охладили и эвакуировали. Пожар потушили.

Причиной возгорания послужило короткое замыкание электропроводки на входе в дом.

Дети не пострадали. Однако только благодаря правильным действиям Даниила, ему и 4-летней сестренке удалось спастись!

Одиннадцатилетний герой стойко выдержал битву с огнем, и победил его. Сотрудники МЧС уже отметили Даниила на общем школьном собрании. Мальчику вручили благодарственное письмо и памятный подарок.

За проявленное мужество, героизм и за правильные действия на пожаре ученик 5 класса школы №9 Куйбышевского района Даниил Найденов представлен к награждению медалью МЧС России «За отвагу на пожаре».

Кроме того, пятиклассник Даниил стал участником Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества» в конкурсе специальных номинаций «Дети-герои».

По информации пресс-службы ГУ МЧС по НСО