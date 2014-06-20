5 тысяч получили пенсионеры в Куйбышеве

Произведено финансирование денежных средств на единовременную денежную выплату в размере 5000 рублей всем организациям, осуществляющим доставку пенсий и других социальных выплат в Куйбышевском районе.

В первой половине дня 11 января кредитные организации зачислили денежные средства на счета получателей пенсий. Доставка единовременной выплаты через почтовые отделения будет производиться в соответствии с утвержденным графиком в обычном порядке.

Ольга Сорокина,

заместитель начальника куйбышевского управления Пенсионного фонда:

Всего в Куйбышевском районе единовременную выплату в размере 5000 рублей получат чуть более 19 тысяч человек.

Вы или ваши знакомые уже получили единовременную денежную выплату в 5 тысяч рублей?

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