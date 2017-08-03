6:1 в пользу куйбышевской сборной по футболу

Татьяна ТрубачеваСпорт Метки: , , , ,

Матч 2 круга в рамках первенства области по футболу состоялся в Карасуке. Куйбышевцы сыграли с карасукскими спортсменами. Со счётом 6:1 победу одержала куйбышевская сборная по футболу.

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One Comment

  1. Неделя уже прошла!!!! Почему про ВДВшников пишете в тот же день, а тут такая задержка? Что за тормоз отвечает за спортивные новости!?

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