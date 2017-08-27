Акция в Куйбышеве — собери ребенка в школу

Суть ежегодной акции — в оказании посильной помощи малообеспеченным семьям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Канцелярские товары, наборы для творчества и школьные принадлежности можно приносить по адресу: г. Куйбышев, квартал 7, дом 15 (кабинет № 9) с понедельника по четверг с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00.