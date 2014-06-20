Алиса и Константин из Барабинска победили в теннисе

Первенство Барабинска по настольному теннису состоялось вчера, 17 января. Участники — учащаяся молодежь профессиональных образовательных учреждений и старшеклассники. Мероприятие проходило в барабинском спортивно-оздоровительном клубе в зачет годовой спартакиады 2016-2017.

В первенстве соревновались 26 юношей и девушек из 7 учреждений:

МКОУ СОШ №1,

МКОУ СОШ №2,

МБОУ СОШ №3,

МКОУ СОШ №47,

ГАПОУ НСО «Барабинский медицинский колледж»,

БФ Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н. А. Лунина,

ЧОУ школа-интернат №18 ОАО «РЖД» Барабинска.

Командный зачет

Девушки:

I место – МБОУ СОШ №3

II место – ЧОУ школа-интернат №18 ОАО «РЖД» Барабинска

III место – ГАПОУ НСО «Барабинский медицинский колледж»

Юноши:

I место – ГАПОУ НСО «Барабинский медицинский колледж»

II место – МКОУ СОШ №1

III место – БФ НКТТ им. Н. А. Лунина

Личный зачет

Девушки:

I место – Луневская Алиса, МБОУ СОШ №3

II место – Кошелева Дарья, МБОУ СОШ №3

III место – Баржак Анастасия, ЧОУ школа-интернат №18 ОАО «РЖД» Барабинска

Юноши:

I место – Майдан Константин, МКОУ СОШ №1

II место – Буримов Роман, ГАПОУ НСО «Барабинский медицинский колледж»

III место – Попов Александр, ГАПОУ НСО «Барабинский медицинский колледж»

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