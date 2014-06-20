Алиса и Константин из Барабинска победили в теннисе
Янв18

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Алиса и Константин из Барабинска победили в теннисе

Автор: | Опубликовано 18 января 2017 в 13:06
Рубрика: Спорт | Просмотров: 69 | Комментариев нет

Первенство Барабинска по настольному теннису состоялось вчера, 17 января. Участники — учащаяся молодежь профессиональных образовательных учреждений и старшеклассники. Мероприятие проходило в барабинском спортивно-оздоровительном клубе в зачет годовой спартакиады 2016-2017.

В первенстве соревновались 26 юношей и девушек из 7 учреждений:

  • МКОУ СОШ №1,
  • МКОУ СОШ №2,
  • МБОУ СОШ №3,
  • МКОУ СОШ №47,
  • ГАПОУ НСО «Барабинский медицинский колледж»,
  • БФ Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н. А. Лунина,
  • ЧОУ школа-интернат №18 ОАО «РЖД» Барабинска.

Командный зачет
Девушки:
I место – МБОУ СОШ №3
II место – ЧОУ школа-интернат №18 ОАО «РЖД» Барабинска
III место – ГАПОУ НСО «Барабинский медицинский колледж»

Юноши:
I место – ГАПОУ НСО «Барабинский медицинский колледж»
II место – МКОУ СОШ №1
III место – БФ НКТТ им. Н. А. Лунина

Личный зачет
Девушки:
I место – Луневская Алиса, МБОУ СОШ №3
II место – Кошелева Дарья, МБОУ СОШ №3
III место – Баржак Анастасия, ЧОУ школа-интернат №18 ОАО «РЖД» Барабинска

Юноши:
I место – Майдан Константин, МКОУ СОШ №1
II место – Буримов Роман, ГАПОУ НСО «Барабинский медицинский колледж»
III место – Попов Александр, ГАПОУ НСО «Барабинский медицинский колледж»

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