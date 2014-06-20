Андрей Иванец: Жизненный успех — это результат труда

Счастье пришло как заслуга.

М. Пришвин

25 лет служит в линейном отделе МВД России на станции Барабинск Андрей Иванец, подполковник полиции. Прекрасный исполнитель, он умеет учиться на своих ошибках, поэтому начальство оценило его по заслугам. Стремительно поднимался по служебной лестнице: от дознавателя до замначальника, начальника милиции общественной безопасности, и вот уже почти год — начальник линейного отдела.

По итогам 2016 года отдел вошел в пятерку лучших среди подразделений МВД по Сибирскому федеральному округу, заняв 4 место. Безусловно, в этом заслуга сплоченного, работоспособного коллектива, в котором соблюдают законность, и царит дисциплина. За добросовестность и ответственность подчиненные ценят своего начальника.

Эти качества воспитывали в семье, школе и, конечно, в армии. С гордостью вспоминает, как служил в ракетных войсках стратегического назначения, в орденоносном полку имени Ленинского комсомола. В армию призывался из Омского сибирского автомобильного института.

В течение 4 лет работал учителем в школе –интернате, закончил пединститут. Андрей не боялся перемен и выстроил свою карьеру по намеченному плану, в котором не было места случайностям и неожиданностям. В этом помогали самодисциплина, пунктуальность и аналитический склад ума.

Достигнув карьерных высот, окрыленный успехом, он не стал заносчивым и самоуверенным. Тепло отзывается о родителях, беспокоится об их здоровье. Вместе с отцом срубили баню, беседку, которая не только радует глаз, но и греет душу от совместного труда.

Любит с семьей, друзьями отдыхать на Чанах. Тишина, водная гладь озера, запах шашлыков создают атмосферу гармонии. Мечтает продолжить ходить в тренажерный зал, поддерживать физическую форму. Зимой любит покататься на лыжах.

После тяжелой трудовой недели что может быть лучше хорошей книги! Любовь к чтению — это от отца. Любимые книги Ильфа и Петрова «12 стульев», «Золотой теленок» — это кладезь юмора и афоризмов.

«Командовать парадом буду я!», — сказка, которая стала былью. Жизненный успех — это не только вопрос удачи, везения, умения оказаться в нужное время в нужном месте, это результат труда. Он умеет концентрироваться на главном, при этом проявляет трудолюбие и терпение.

Делает все со свойственной ему настойчивостью, поэтому все получается. Добивается того, чего хочет. «Наша удача — в наших руках!» — считает Андрей Вениаминович.

Любовь Белова

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