Аномальные морозы идут в Куйбышев и Барабинск
Фев10

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Аномальные морозы идут в Куйбышев и Барабинск

Автор: | Опубликовано 10 февраля 2017 в 18:26
Рубрика: Погода | Просмотров: 101 | Комментариев нет

В период с 11 по 15 февраля ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами воздуха от — 33 до – 38 градусов. Такую информацию предоставило ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, авариями на системах ТЭК, ЖКХ и газоснабжения, ростом количества пожаров и случаев обморожения людей.

Отдел ГО и ЧС администрации просит жителей Куйбышевского и Барабинского районов в период холодов соблюдать правила безопасности, по возможности, не выезжать на транспорте на слишком далекие расстояния, одеваться по погоде в теплые и удобные вещи.

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