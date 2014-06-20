Аномальные морозы идут в Куйбышев и Барабинск

В период с 11 по 15 февраля ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами воздуха от — 33 до – 38 градусов. Такую информацию предоставило ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, авариями на системах ТЭК, ЖКХ и газоснабжения, ростом количества пожаров и случаев обморожения людей.

Отдел ГО и ЧС администрации просит жителей Куйбышевского и Барабинского районов в период холодов соблюдать правила безопасности, по возможности, не выезжать на транспорте на слишком далекие расстояния, одеваться по погоде в теплые и удобные вещи.