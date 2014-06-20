Арестован мошенник из Куйбышева

27-летний куйбышевец обманул 23 жителя города Канска в Красноярском крае. Мошенник звонил пожилым людям, якобы от имени внука, и просил перевести на счет денежные средства, необходимые для проведения срочной операции. Введенные в заблуждение потерпевшие перечислили на счет мужчины в общей сложности около 300 тысяч рублей.

Установлено, что от его действий пострадали еще жители Якутии, Кемеровской области, Владивостока и даже Крыма. Ранее злоумышленник уже был судим.

Канским полицейским удалось задержать подозреваемого. В отношении мужчины ими было возбуждено 23 уголовных дела по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба». Преступнику грозит до 5 лет лишения свободы.

Почему пожилые люди доверяют мошенникам?

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