Авария на Кирова в Барабинске

11 января в 14.00 водитель автомобиля «Тойота-Виста» управлял транспортным средством на улице Кирова.

Проезжая перекрёсток с переулком Работница, он не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2115, а также с автомобилем «Тойота-Камри».

В результате ДТП пассажирка «Камри» получила лёгкие телесные повреждения и была госпитализирована в лечебное учреждение.

Как выяснилось, водитель «Висты» лишён права на управление автомобилем. На этот раз, нарушитель решил воспользоваться правом, предоставляемым Административным кодексом, и отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Возбуждено административное расследование по статье 12.24 Административного кодекса РФ, так что водителю ещё ни раз придётся общаться с сотрудниками ГИБДД и понести административную ответственность за совершённые нарушения, но всё это будет не ранее, чем пассажир окончит лечение и окончательно выздоровеет.

Теперь за повторное нарушение (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и отказ от медицинского освидетельствования) в отношении него собран материал по части 1 статьи 264 УК РФ, который передан в отделение дознания.

Напомним, что с 1 июля 2015 г. поправками в УК РФ введено, что повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования грозят виновному лицу уже не административным, а уголовным наказанием.