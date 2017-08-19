Авария на перекрестке около птицевода в Куйбышеве

Авария произошла сегодня, 19 августа, примерно, в 20.30 в Куйбышеве. Столкнулись две машины, в которых находились дети, на обводной трассе возле Птицевода.

Серебристую машину от удара о запрещающий знак «Стоп» перевернуло. Очевидцы аварии поставили ее на колёса. Вытащили пассажиров, которые не пострадали, в том числе ребёнка дошкольного возраста.