Авария на перекрестке около птицевода в Куйбышеве

8plus1.ruПроисшествия Метки: , , ,

Авария произошла сегодня, 19 августа, примерно, в 20.30 в Куйбышеве. Столкнулись две машины, в которых находились дети, на обводной трассе возле Птицевода.

Серебристую машину от удара о запрещающий знак «Стоп» перевернуло. Очевидцы аварии поставили ее на колёса. Вытащили пассажиров, которые не пострадали, в том числе ребёнка дошкольного возраста.

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One Comment

  1. Я часто езжу по этой трассе на велосипеде (с опаской) и наблюдаю как несутся порой по ней машины, на высокой скорости, обгоняя друг друга. Куда несутся?! Зачем?

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