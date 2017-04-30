Авария с мотоциклистом на перекрестке в Куйбышеве 29 апреля 2017
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4 Comments
На видео он валяется, а потом сбежал на мотоцикле от ГАИшников)))
Есть подробная информация что случилось? как и чего? Реально сбежал?
Там на видео все есть,и комментарии людей. И как скорая подъезжает. А то что они составили протокол, так они и будут оправдываться за него в суде. Написали бы хоть скрылся с места ДТП на скорой помощи.Там на видео мне кажется видать что не очень чувствует себя водитель.
В ГИБДД уточнили, что скорая помощь увезла пострадавшего мотоциклиста с места ДТП до прибытия сотрудников ДПС (на видео — сотрудники ППС). На подъезде к ЦРБ потерпевший из автомобиля скорой помощи выскочил буквально на ходу и убежал. Через два дня, когда ГИБДД установила личность мотоциклиста и нашла его, он пояснил, что нормально себя чувствовал, поэтому и откзался таким образом от обследования. Сотрудники скорой помощи подтвердили, что видимых повреждений на теле у мужчины не было. Однако могло быть сотрясение мозга и т. п. И на видеозаписи зафиксировано, что он лежит, голову практически не поднимает.
Поскольку молодой человек сбежал из скорой, был составлен протокол об административной ответственности за оставление места ДТП. В ОГИБДД уточнили, что госпитализация на скорой помощи не считается таковым оставлением, если участник ДТП все-таки попадает в медицинское учреждение на обследование или госпитализацию.