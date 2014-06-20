Автобус снесло с дороги
Янв02

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Автобус снесло с дороги

Автор: | Опубликовано 2 января 2017 в 20:02
Рубрика: Происшествия | Просмотров: 707 | Комментариев нет

Ночью, 2 января, около 01:00 возле села Покровка в Купинском районе автобус снесло с дороги. В аварии никто из людей не пострадал. Однако выбраться пассажирам и экипажу рейсового автобуса «Новосибирск – Чистоозёрное» из снежного плена оказалось непросто.

В три часа ночи приезжал трактор из Купино для эвакуации автобуса, но у него порвался трос.
Снежные пленники просидели в автобусе до утра. Когда рассвело, смогли выбраться на трассу.

Сами пассажиры шокированы отношением к ним диспетчеров Купинской дорожной службы.

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