Автобус снесло с дороги

Ночью, 2 января, около 01:00 возле села Покровка в Купинском районе автобус снесло с дороги. В аварии никто из людей не пострадал. Однако выбраться пассажирам и экипажу рейсового автобуса «Новосибирск – Чистоозёрное» из снежного плена оказалось непросто.

В три часа ночи приезжал трактор из Купино для эвакуации автобуса, но у него порвался трос.

Снежные пленники просидели в автобусе до утра. Когда рассвело, смогли выбраться на трассу.

Сами пассажиры шокированы отношением к ним диспетчеров Купинской дорожной службы.