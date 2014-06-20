Автобус со спортсменками из Куйбышева слетел в кювет

Автобус с командой школьниц-волейболисток, следующий по маршруту Куйбышев-Карасук, сошел в кювет на трассе в Купинском районе. Юные спортсменки и их тренер не пострадали, но домой они смогли попасть только поздно вечером на резервном автобусе, сообщает сайт VN.RU.

Дорожный инцидент произошел утром 4 февраля. 10 юных спортсменок в сопровождении тренера следовали на соревнования в город Карасук. Но на соревнования в этот день они так и не попали.

«На помощь направили работников из ближайшего пожарного поста. Через семь минут после звонка, в 11.23 по местному времени, пожарные были на месте вызова. Фельдшер осмотрел детей, после чего пассажиров эвакуировали в прибывший автобус муниципального образования», – рассказали в пресс-службе областного МЧС.

Девушек разместили в подразделении пожарного поста №113 в селе Лягушенское Купинского района. Пока велись работы по подъему автобуса из кювета, по желанию спортсменок в пожарном посту для них провели экскурсию, после чего в столовой их ожидал обед.

Вечером в 18:40 на резервном автобусе дети с тренером вернулись в Куйбышев. мы обратились за комментарием к руководству куйбышевской детско-юношеской сортивной школы.

Юрий Жданов,

директор ДЮСШ:

Автобус был нашей спортшколы. Девушки, которые в нем ехали, — старше 16 лет. Аварии серьезной не случилось — автобус мягко съехал в кювет. Дорога была не прочищена, в переметах. На соревнования команда опоздавла — слишком долго местная техника вытаскивала «Хюндай». Привез домой спортсменок другой автобус, отправленный за ними из Куйбышева.

Вы отпускаете своих детей на соревнования?

Еще по теме: Автобус снесло с дороги