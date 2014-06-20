Автобусы не поехали в мороз в Барабинске

Не поехали утренние автобусы сегодня, 22 декабря, в барабинские села. Так сообщили в МУП «Барабинсктранс». Транспорт отправился лишь в Шубинское и Новоульяновское.

Рано утром температура достигла минус 35 градусов. Общественный транспорт, как пояснил начальник отдела ГО, ЧС и ДДС администрации Барабинского района Александр Пензин, не поехал на расстояния более 40 километров.

Жители села Белово рассказали, что их односельчане вернулись с автобусной остановки домой. Транспорт к 8:00 не приехал. Узнали об отмене рейса пассажиры в диспетчерской, позвонив по телефону.

Возможно, придет вечерний автобус. В Белово он должен прибыть к 19:20. В МУПе точно не сказали о вечерних рейсах. Все будет зависеть от погоды. Александр Леонидович сообщил, что и рейсы школьных автобусов отменены, дети остались дома.

В районе все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме — котельные, скважины, инженерные сети. Сельсоветы в полной готовности использовать резервные источники электропитания в случае, если село останется без света в предновогодние дни.

Главам сельсоветов поручено на опережение работать с теми жителями, которые ведут нездоровый образ жизни. Например, употребляют алкоголь. В сильные морозы увеличивается риск возгораний из-за обогревателей, печей. Электроприборы, работающие печи оставлять без внимания нельзя. А проблему лучше предупредить, чем устранять.

Александр Пензин сообщил, что на ближайшие дни прогнозируется понижение температуры до минус 45 градусов. Если верить интернет-источникам, в субботу, 24 числа, температура воздуха начнет подниматься вверх.

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