Барабинцы и куйбышевцы вышли в финал игры «Кадры решают всё»

Татьяна ТрубачеваПоколение next Метки: , , , , , ,

Отборочный тур областной интеллектуальной игры «Кадры решают всё» состоялся среди представителей работающей молодежи.

Участники — 5 команд из Кочковского, Барабинского и Куйбышевского районов. В составе сборной Куйбышевского района — Олеся Третьякова, специалист по молодежным инициативам Дома молодежи.

В тройку лидеров вошли:

  1. 1 место – команда «Факел» Барабинского района (БЛПУМГ «Газпромтрансгаз Томск»);
  2. 2 место – команда «Земляки» Куйбышевского района (МБОУ СОШ № 3);
  3. 3 место – сборная команда Кочковского района «ОННИ».

Эти команды вышли финал, который пройдет в ноябре этого года в Новосибирске.

Организатор мероприятия — ГБУ НСО «Агентство поддержки молодежных инициатив» при поддержке управления молодежной политики НСО. Игра проходила на базе Молодежного центра Куйбышева.

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