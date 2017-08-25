Барабинцы и куйбышевцы вышли в финал игры «Кадры решают всё»

Отборочный тур областной интеллектуальной игры «Кадры решают всё» состоялся среди представителей работающей молодежи.
Участники — 5 команд из Кочковского, Барабинского и Куйбышевского районов. В составе сборной Куйбышевского района — Олеся Третьякова, специалист по молодежным инициативам Дома молодежи.
В тройку лидеров вошли:
- 1 место – команда «Факел» Барабинского района (БЛПУМГ «Газпромтрансгаз Томск»);
- 2 место – команда «Земляки» Куйбышевского района (МБОУ СОШ № 3);
- 3 место – сборная команда Кочковского района «ОННИ».
Эти команды вышли финал, который пройдет в ноябре этого года в Новосибирске.
Организатор мероприятия — ГБУ НСО «Агентство поддержки молодежных инициатив» при поддержке управления молодежной политики НСО. Игра проходила на базе Молодежного центра Куйбышева.