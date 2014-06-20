Барабинцы не приняли дом на Октябрьской

Барабинцы отказались принимать новостройку на улице Октябрьской. Жильцы аварийного дома №101 на улице Ленина написали собственный акт о неприемке дома.

Напомним, что недавно дом для переселения людей из ветхого и аварийного жилья смотрела приемная комиссия. Приглашали и самих жильцов. Женщины, увидевшие квартиры, были возмущены планировкой, а также недоделками строителей.

Евгения Сапелкина рассказывает, что жильцы составили акт, указав все, что не устраивает в новом жилье. Его приложили к основному документу о приемке дома. Городская администрация пообещала, что до июля недоделки устранят, включая отсутствие детской площадки и парковки.

Евгения Сапелкина,

жительница дома №101 на улице Ленина:

Самое неприятное — это планировка. Проект дома нам так никто не показал. Хотя теперь уже ничего не поменяешь. Обидно, ведь мы имеем право на достойное жилье, а не такие будки.

Летом, как пообещала администрация, жильцов вновь приведут смотреть квартиры. Тогда, говорит Евгения Владимировна, каждому покажут жилье индивидуально.

Комнаты в одной из квартир новостройки



Как вы думаете, чем закончится история с переселением на Октябрьскую?

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