Барабинцы не приняли дом на Октябрьской
Мар02

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Барабинцы не приняли дом на Октябрьской

Автор: | Опубликовано 2 марта 2017 в 17:54
Рубрика: Жизнь | Просмотров: 370 | Один комментарий

Барабинцы отказались принимать новостройку на улице Октябрьской. Жильцы аварийного дома №101 на улице Ленина написали собственный акт о неприемке дома.

Напомним, что недавно дом для переселения людей из ветхого и аварийного жилья смотрела приемная комиссия. Приглашали и самих жильцов. Женщины, увидевшие квартиры, были возмущены планировкой, а также недоделками строителей.

Евгения Сапелкина рассказывает, что жильцы составили акт, указав все, что не устраивает в новом жилье. Его приложили к основному документу о приемке дома. Городская администрация пообещала, что до июля недоделки устранят, включая отсутствие детской площадки и парковки.

Евгения Сапелкина,
жительница дома №101 на улице Ленина:
Самое неприятное — это планировка. Проект дома нам так никто не показал. Хотя теперь уже ничего не поменяешь. Обидно, ведь мы имеем право на достойное жилье, а не такие будки.

Летом, как пообещала администрация, жильцов вновь приведут смотреть квартиры. Тогда, говорит Евгения Владимировна, каждому покажут жилье индивидуально.

Комнаты в одной из квартир новостройки

Как вы думаете, чем закончится история с переселением на Октябрьскую?

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