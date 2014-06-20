Барабинцы обыграли хоккеистов из Довольного
Янв23

Темы


Ещё по теме


Барабинцы обыграли хоккеистов из Довольного

Автор: | Опубликовано 23 января 2017 в 17:34
Рубрика: Спорт | Просмотров: 95 | Один комментарий

Очередная встреча междугородного турнира по хоккею с шайбой «Кубок Дружбы» состоялась среди ветеранов сборных команд Барабинска и Довольного. Она прошла в субботу, 21 января, на барабинском стадионе «Локомотив».

Результативными игроками встречи стали:

  • Тюленев Вячеслав – 4 заброшенные шайбы (Барабинск)
  • Кутепов Павел – 3 шайбы (Барабинск)
  • Григоровский Роман – 1 шайба (Барабинск)
  • Алексеев Сергей – 2 шайбы (Довольное)
  • Зыков Денис — 1 шайба (Довольное)
  • Гоменюк Александр — 1 шайба (Довольное)

Итог встречи — 8 : 4 в пользу сборной команды города Барабинска.

Еще по теме:

Появилась хоккейная коробка в Куйбышеве

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ