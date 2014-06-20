Барабинцы обыграли хоккеистов из Довольного

Очередная встреча междугородного турнира по хоккею с шайбой «Кубок Дружбы» состоялась среди ветеранов сборных команд Барабинска и Довольного. Она прошла в субботу, 21 января, на барабинском стадионе «Локомотив».

Результативными игроками встречи стали:

Тюленев Вячеслав – 4 заброшенные шайбы (Барабинск)

Кутепов Павел – 3 шайбы (Барабинск)

Григоровский Роман – 1 шайба (Барабинск)

Алексеев Сергей – 2 шайбы (Довольное)

Зыков Денис — 1 шайба (Довольное)

Гоменюк Александр — 1 шайба (Довольное)

Итог встречи — 8 : 4 в пользу сборной команды города Барабинска.

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