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Барабинцы обыграли хоккеистов из Довольного
Очередная встреча междугородного турнира по хоккею с шайбой «Кубок Дружбы» состоялась среди ветеранов сборных команд Барабинска и Довольного. Она прошла в субботу, 21 января, на барабинском стадионе «Локомотив».
Результативными игроками встречи стали:
- Тюленев Вячеслав – 4 заброшенные шайбы (Барабинск)
- Кутепов Павел – 3 шайбы (Барабинск)
- Григоровский Роман – 1 шайба (Барабинск)
- Алексеев Сергей – 2 шайбы (Довольное)
- Зыков Денис — 1 шайба (Довольное)
- Гоменюк Александр — 1 шайба (Довольное)
Итог встречи — 8 : 4 в пользу сборной команды города Барабинска.
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