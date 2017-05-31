Барабинцы — заложники жуткой ситуации

Неожиданный поворот событий произошел с новостройкой в квартале «Г» Барабинска. Туда я спешила на собрание жителей. Был уже вечер. На город обрушился проливной дождь с грозой.

Казалось, в такую погоду народ не соберется. Но во дворе квартала «Г» под раскатами грома стояло уже порядка 60 человек, которые пришли на собрание по поводу строительства.

Волну возмущения жителей вызвал тот факт, что недостроенную половину дома №29 планируют перенести на южную сторону. Это спровоцирует много проблем. О них я скажу позже.

Барабинцы специально пригласили главу города Максима Овсянникова, чтобы он понял, почему они протестуют против неожиданного строительства.

Дождь не переставал лить. Небольшая беседка не вмещала всех желающих укрыться от него. Многие прятались под своими зонтами. Кому-то было вообще не до зонта. Капли стекали по одежде, волосам и растерянными лицам.

Все ждали приезда мэра. Его машина остановилась за домом. К жителям он вышел не сразу. Когда чиновник прошел в беседку, его с надеждой окружили собравшиеся.

Люди сдерживались, чтобы не говорить наперебой. Каждая их фраза несла энергетику боли. Мурашки бежали по коже. «Вы еще не родились, когда мы этот квартал восстанавливали!», «Все, что здесь построено — это нашими руками!», «Неужели в городе больше негде строить?!».

Люди не были агрессивными, так как надеялись, что найдут в разговоре компромисс. Им было сложно поверить, что тот комфорт, в который они вложили душу, силы и деньги, без их согласия перечеркнет одно решение главы города.

Глава же занял пассивную роль. Он слушал, что говорили жители, молча соглашался. Барабинцы ждали, что вот-вот чиновник ответит им.

Они рассказали ему, что о переносе второй половины на южную сторону узнали буквально на днях. Что на этой самой стороне у них находятся гаражи. Что перед строительством их придется снести.

Что торец будущего дома будет располагаться вплотную к детской площадке, которую они строили для своих детей. Что во время стройки в квартал «Г» вновь поедут тяжеловесные фуры. И повредят подъездные дороги квартала, которые также обустроили сами жители. Под колесами техники окажется теплотрасса, которая едва доносит тепло в квартиры.

Они высказали предположение, что новый дом окажется выше, чем соседние. Это принесет еще больше грунтовых вод в подвалы. Откачкой люди занимаются каждую весну.

Со стороны было видно, что жители со своей болью и приглашенный глава, как бы с разных планет. Каждую сторону волновали свои интересы. Ведь на сессии Максим Овсянников сообщил депутатам, что строительство дома для переселенцев в квартале «Г» завершится до 1 сентября.

Тем временем дождь не прекращался. Глава после общих фраз удалился. Люди расходились, понимая безысходность ситуации. Ее невозможно исправить, как и этот дождь. Все уже решено. Скоро начнется очередная стройка.





Как вы думаете, смогут ли противостоять строительству дома жители?

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