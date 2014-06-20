Барабинец Дмитрий Третьяков — победитель WorldSkills Russia

В региональном конкурсе «Молодые профессионалы» одним из победителей стал студент БФ НКТТ имени Н.А. Лунина. Дмитрий Третьяков, студент 3 курса по профессии «Машинист локомотива», занял здесь третье место!

Торжественная церемония открытия регионального чемпионата «Молодые профессионалы» — WorldSkills Russia — состоялась в Новосибирске. Целую февральскую неделю в регионе шли соревнования профессионального мастерства по 43 компетенциям.

Участники — свыше 340 студентов колледжей и техникумов. Оценивали профессиональные навыки конкурсантов 370 экспертов.

Два лучших студента Барабинского филиала НКТТ им. Н.А. Лунина Дмитрий Третьяков и Никита Таскаев стали самыми первыми участниками этого конкурса среди студентов Барабинского и Куйбышевского районов! Ребята соревновались по профессиональной компетенции «Управление железнодорожным транспортом».

В конкурсе по этой компетенции участвовали 6 студентов из различных регионов Новосибирской области и 2 студента из Забайкальского края, город Чита.

Молодым людям предстояло ответить на 90 теоретических вопросов из курса ПТЭ. Также нужно было провести заданный поезд (вес поезда, участок следования, серия локомотива, длина поезда) по участку обслуживания с соблюдением правил ПТЭ по безопасности движения поездов. Плюс ко всему — выполнить практическое задание на стенде тренажерного комплекса по управлению автотормозами железнодорожного подвижного состава — электровоз 2ЭС6, кран 130, 215.

Преподаватели и студенты колледжа гордятся заслуженной победой Дмитрия в конкурсе, который стал самым популярным в России и во всем мире!

Победители регионального чемпионата в Новосибирской области отправятся на отборочные соревнования перед финалом V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» -WorldSkills Russia. Он состоится в Краснодаре в мае 2017 года.

Победители и призеры финала V Национального чемпионата войдут в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia. Из него впоследствии сформируется команда лучших представителей сборной, которым предстоит отстоять честь российского флага на мировом чемпионате WorldSkills в Абу-Даби. Он пройдет с 14 по 19 октября 2017 года.

Новосибирская область присоединилась к движению «Молодые профессионалы» — WorldSkills Russia — в 2013 году. За это время регион завоевал 20 медалей и подготовил 8 золотых медалистов. Представил 10 кандидатов в национальную сборную WorldSkills Russia. Сюда вошли трое учащихся учреждений среднего профессионального образования Новосибирской области. Ребята показали лучшие результаты на региональных чемпионатах и в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), а также участвовали в мировом чемпионате WorldSkills Competition-2015 в бразильском городе Сан-Паулу в составе национальной сборной России.