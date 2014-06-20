Барабинские школьницы получили паспорта

12 декабря, в День российской Конституции, в многофункциональном центре организации предоставления государственных и муниципальных услуг Барабинского района «Мои документы» в торжественной обстановке начальником отделения по вопросам миграции МО МВД «Барабинский» майором полиции Пановой Л. Ю. и руководителем филиала ГАУ НСО «МФЦ» Барабинского района были вручены паспорта и памятные подарки пятерым юным гражданам Российской Федерации.

Сотрудники центра «Мои документы» рассказали присутствующим, что такое паспорт и какова история его создания, а также правила пользования этим важным документом. В конце мероприятия пять юных обладателей паспортов Российской Федерации произнесли клятву гражданина России и были приглашены в зал МФЦ для получения своей первой государственной услуги в нашем филиале. Специалистами нашего центра все пять человек были зарегистрированы на портале госуслуг и теперь смогут получать многие государственные и муниципальные услуги при помощи этого электронного сервиса, не выходя из дома, в любое удобное для себя время.

Ещё раз поздравляем Чибисиву Валерию, Казарину Софью, Смирнову Елизавету, Ляшкову Кристину, Бельтикову Екатерину с получением главного документа в вашей жизни, ведь именно паспорт позволит в полной мере воспользоваться правами гражданина Российской Федерации, великой страны с великой историей!

Еще по теме:

Торжественное вручение паспортов в Барабинске