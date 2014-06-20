Вот это нонсенс! Бензин не соответствует нормам

Бензин и дизельное топливо не соответствует техническому регламенту в Барабинске. Такую новость сообщил редакции «Аспекта» председатель Общественного совета Минтранса области Алексей Носов.

Напомним, что 12 декабря в Барабинск приезжали общественники — Алексей Носов вместе с координатором НРО ФАР Владимиром Кирилловым. Они проверяли заправку на недолив, взяли пробы бензина на исследование качества.

Ни бензин, ни дизтопливо, взятые на проверку, не соответствуют требованиям технического регламента. Это подтверждается протоколами лабораторной экспертизы.

Алексей Носов,

председатель Общественного совета Минтранса Новосибирской области:

И бензин, и дизельное топливо не проходят по показателям серы. Дизельное топливо при норме содержания серы по техрегламенту 10 миллиграммов имеет показатель более 500. Можно уверенно сказать, что это не дизтопливо, а печное топливо, которое используют для котельных. Температура вспышки при норме 30 градусов получилось ниже 12-ти. Это говорит о содержании большого количества примесей. Показатель температуры замерзаемости дизтоплива чуть получше. При норме минус 20 у нас получилось минус 22 градуса. Это неудивительно – чем больше керосина налить в печное топливо, тем хуже оно будет замерзать.

Похожая картина с бензином. Отбирали 95-й. По содержанию серы – при норме 10 миллиграмм получилось 43, 1. Топливо не соответствует техрегламенту.

Алексей Носов:

Если говорить о вредности, то, во-первых, это не столько ущерб автомобилисту, сколько ущерб государству. Когда печное топливо реализуется под видом дизельного, с него не уплачивается акцизный налог. Эти акцизы формируют дорожные фонды. За счет реализации некачественного топлива бюджет недополучает денег. Причем, не только районный, но и областной. Во-вторых, если топливом, у которого высокий показатель серы, заправлять отечественный автомобиль, то ничего страшного не случится. Для современной иномарки оно будет пагубным. Стоит знать, что у нас страна поделена на экономические районы. В каждом из них есть свой нефтеперерабатывающий завод. Так вот лучше приобретать топливо, которое производит местный НПЗ. В нашем случае это «Газпромнефть-ОмскийНПЗ». То есть либо мы покупаем «свое» топливо, либо разведенное.

Вы внимательны к выбору топлива для своего автомобиля?

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