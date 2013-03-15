Подростковая беременность — трагедия современности

Наталья Коваленко, детский гинеколог Куйбышевской ЦРБ

Проблема подростковой беременности одна из самых актуальных в наши дни. Она является не только медицинской, но и социальной. Это явление не редкое, несмотря на огромное количество информации: периодические издания для подростков, телепередачи, сайты для девушек содержат много полезных сведений на эту тему. Подростковая беременность — это состояние беременности у несовершеннолетней девочки — подростка в возрасте 13- 18 лет.

Причины возникновения беременности:

1.Отсутствие или дефекты полового воспитания . Беременность может оказаться результатом невнимания к проблемам подростка в семье и школе.

2.Влияние улицы и плохой компании.

3.Сексуальное поведение подростков ( давление со стороны ровесников к вступлению в секс, алкоголь и препараты, снижающие самоконтроль, подталкивают к необдуманной сексуальной активности ;разница в возрасте, часто половые партнёры старше). 4.Изнасилование. По мнению психологов, насилию подвергаются чаще всего застенчивые и спокойные девочки.

5.Социально-экономическое положение. Отсутствие материального достатка, домашнее насилие и конфликты в семье в годы детства, уход из семьи отца, беременности в раннем возрасте у мамы и сестры. Первые признаки беременности:

1. Нарушение и прекращение менструального цикла. Этот признак не является 100-процентным. Нарушение менструации также может выявиться в случаях гормонального дисбаланса, авитаминоза и других заболеваний.

2. Болезненность и набухание груди.

3. Увеличивается чувство голода, меняются предпочтения при выборе продуктов питания. Плохое самочувствие по утрам, признаки токсикоза: рвота и тошнота.

4. Частая смена настроений без видимой причины.

Ранняя беременность – трагедия для девочки-подростка и для ее родителей. Юная мать обычно не в состоянии содержать себя, не говоря уже о ребенке. Она нередко сталкивается с осуждением и враждебностью со стороны окружающих, среди которых оказываются и ее близкие. Подростковая беременность – это главный признак непонимания и отчуждения в отношениях между матерью и девочкой-подростком. Мать должна с детства принимать участие во всех начинаниях своего ребенка, должна создать такие отношения, при которых девочка сама выберет мать как главное доверенное лицо.

В сложной ситуации необходимо не обвинять подростка, а вместе принять решение, что делать дальше. Чтобы избежать неприятной ситуации, нужно с детства научиться заботиться о себе. Посещение детского гинеколога и дородовая диагностика принесут больше пользы, чем советы подруг, знания которых по вопросам половых отношений, безопасного секса и ранней беременности сомнительны. Не нужно ждать, что ситуация решится сама собой, раннее посещение врача поможет решить проблему намного проще.

Ранняя беременность угрожает здоровью еще не сформировавшегося организма подростка, а также вынашиваемого плода. Девочки-подростки сложно переносят беременность, среди этой категории беременных женщин больше распространено явление токсикоза, угрозы выкидыша, заболевания анемией, также им угрожает разрыв матки. В тяжелых случаях, из-за осложнений при родах, беременность может привести к гибели не только плода, но и матери.

Из 100 незапланированных беременностей у подростков только 15 заканчиваются родами, 15 обрываются выкидышами, в 70-ти случаях беременность прерывают. Ранняя беременность в 25% случаях прерывается на опасном сроке 22-27 недель, аборт на этом сроке грозит девочке-подростку в будущем набором хронических гинекологических заболеваний и бесплодием. Нужно отметить, что девочек-подростков, чьи беременности закончились родами, очень редко можно назвать счастливыми. Дети, рожденные в результате подростковой беременности, чаще других имеют патологии и врожденные недостатки.

В большинстве случаев беременность в раннем возрасте прерывается. По официальным данным ежегодно в России производится 1 млн. 800 тысяч абортов. Это значит, что 10% женщин раз в год делают аборт. По количеству абортов Россия опережает США в 8 раз , Англию и Францию в 10 раз , Нидерланды в 20 раз. Каждую минуту в России делается аборт. Каждый пятый аборт делают несовершеннолетние. Что особенно страшно – 60% женщин прерывают этим способом первую беременность.

Искусственным абортом называют операцию по прерыванию беременности. Она осуществляется хирургическим путём ,методом вакуум- аспирации или медикаментозным путём. Выбор метода прерывания зависит от срока беременности. В нашей стране аборт в сроке до 12 недель производится всем, кто решился на этот осознанный метод прерывания беременности и не видит другого выхода из сложившейся ситуации. Операция проводится в лечебном учреждении (стационар), где требуется госпитализация.

Какой бы метод прерывания беременности женщина не выбрала, какой бы опытный врач его не производил, аборт может привести к осложнениям: кровотечению, воспалительным процессам внутренних половых органов. У других женщин осложнения развиваются исподволь и постепенно -это нарушения менструального цикла, эндометриоз, миома матки, кисты яичников, бесплодие.

Проявления этих заболеваний могут возникнуть через 3-5 лет после аборта. У молодых девушек, которые впервые в своей жизни сделали аборт, частота таких осложнений доходит до 40%. Это связано с тяжелой реакцией молодого организма на стресс. Аборт — это не вид контрацепции , а процедура , прямо противоположная ей.

Это грубая травма организма женщины, а сделанный в 13-18 лет, грозит будущим бесплодием. Именно по этой причине количество женщин , не способных к материнству , ежегодно увеличивается на 200- 250 тысяч. Прерывание беременности в раннем возрасте в 3-4 раза увеличивает риск онкозаболеваний и рака молочной железы после 30 лет. По России около 30% подростковых беременностей заканчиваются абортами, 56% — родами , 14%- выкидышами. Ежегодно в возрасте 15 лет рожают около 1,5 тысяч матерей , в 16 лет — 9 тысяч и свыше 30 тысяч — в 17 лет.

Показатели материнской смертности среди подростков в 5-8 раз выше. Внебрачная рождаемость в группе юных женщин составляет 60- 68% . Матерей, отказывающихся от своих детей 52- 63%. В социальной структуре юных матерей 72% — это домохозяйки, учащиеся ПУ и школ. Около 13% имеют вредные привычки. За 2012 год через гинекологический кабинет детской поликлиники направлено на медаборт 12 девушек возраста 15-17 лет из них учащиеся школ -3 , высших и средних учебных заведений — 9. У всех 12 девушек аборт был первый.

Любая беременность должна быть планируемой и желанной . Использование средств контрацепции сохранит здоровье девочек и женщин, и убережёт их от необдуманного шага — убить зародившуюся в них жизнь. В настоящее время в женской консультации и в кабинете детского гинеколога детской поликлиники возможно получить бесплатные средства контрацепции .

Нужно ли каким-то образом за аборты наказывать несовершеннолетних беременных или их родителей?

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