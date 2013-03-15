Подростковая беременность — трагедия современности

Наталья Коваленко, детский гинеколог Куйбышевской ЦРБ
Проблема подростковой беременности одна из самых актуальных в наши дни. Она является не только медицинской, но и социальной. Это явление не редкое, несмотря на огромное количество информации: периодические издания для подростков, телепередачи, сайты для девушек содержат много полезных сведений на эту тему. Подростковая беременность — это состояние беременности у несовершеннолетней девочки — подростка в возрасте 13- 18 лет.
Причины возникновения беременности:
1.Отсутствие или дефекты полового воспитания . Беременность может оказаться результатом невнимания к проблемам подростка в семье и школе.
2.Влияние улицы и плохой компании.
3.Сексуальное поведение подростков ( давление со стороны ровесников к вступлению в секс, алкоголь и препараты, снижающие самоконтроль, подталкивают к необдуманной сексуальной активности ;разница в возрасте, часто половые партнёры старше). 4.Изнасилование. По мнению психологов, насилию подвергаются чаще всего застенчивые и спокойные девочки.
5.Социально-экономическое положение. Отсутствие материального достатка, домашнее насилие и конфликты в семье в годы детства, уход из семьи отца, беременности в раннем возрасте у мамы и сестры.
Первые признаки беременности:
1. Нарушение и прекращение менструального цикла. Этот признак не является 100-процентным. Нарушение менструации также может выявиться в случаях гормонального дисбаланса, авитаминоза и других заболеваний.
2. Болезненность и набухание груди.
3. Увеличивается чувство голода, меняются предпочтения при выборе продуктов питания. Плохое самочувствие по утрам, признаки токсикоза: рвота и тошнота.
4. Частая смена настроений без видимой причины.
Ранняя беременность – трагедия для девочки-подростка и для ее родителей. Юная мать обычно не в состоянии содержать себя, не говоря уже о ребенке. Она нередко сталкивается с осуждением и враждебностью со стороны окружающих, среди которых оказываются и ее близкие. Подростковая беременность – это главный признак непонимания и отчуждения в отношениях между матерью и девочкой-подростком. Мать должна с детства принимать участие во всех начинаниях своего ребенка, должна создать такие отношения, при которых девочка сама выберет мать как главное доверенное лицо.
В сложной ситуации необходимо не обвинять подростка, а вместе принять решение, что делать дальше. Чтобы избежать неприятной ситуации, нужно с детства научиться заботиться о себе. Посещение детского гинеколога и дородовая диагностика принесут больше пользы, чем советы подруг, знания которых по вопросам половых отношений, безопасного секса и ранней беременности сомнительны. Не нужно ждать, что ситуация решится сама собой, раннее посещение врача поможет решить проблему намного проще.
Ранняя беременность угрожает здоровью еще не сформировавшегося организма подростка, а также вынашиваемого плода. Девочки-подростки сложно переносят беременность, среди этой категории беременных женщин больше распространено явление токсикоза, угрозы выкидыша, заболевания анемией, также им угрожает разрыв матки. В тяжелых случаях, из-за осложнений при родах, беременность может привести к гибели не только плода, но и матери.
Из 100 незапланированных беременностей у подростков только 15 заканчиваются родами, 15 обрываются выкидышами, в 70-ти случаях беременность прерывают. Ранняя беременность в 25% случаях прерывается на опасном сроке 22-27 недель, аборт на этом сроке грозит девочке-подростку в будущем набором хронических гинекологических заболеваний и бесплодием. Нужно отметить, что девочек-подростков, чьи беременности закончились родами, очень редко можно назвать счастливыми. Дети, рожденные в результате подростковой беременности, чаще других имеют патологии и врожденные недостатки.
В большинстве случаев беременность в раннем возрасте прерывается. По официальным данным ежегодно в России производится 1 млн. 800 тысяч абортов. Это значит, что 10% женщин раз в год делают аборт. По количеству абортов Россия опережает США в 8 раз , Англию и Францию в 10 раз , Нидерланды в 20 раз. Каждую минуту в России делается аборт. Каждый пятый аборт делают несовершеннолетние. Что особенно страшно – 60% женщин прерывают этим способом первую беременность.
Искусственным абортом называют операцию по прерыванию беременности. Она осуществляется хирургическим путём ,методом вакуум- аспирации или медикаментозным путём. Выбор метода прерывания зависит от срока беременности. В нашей стране аборт в сроке до 12 недель производится всем, кто решился на этот осознанный метод прерывания беременности и не видит другого выхода из сложившейся ситуации. Операция проводится в лечебном учреждении (стационар), где требуется госпитализация.
Какой бы метод прерывания беременности женщина не выбрала, какой бы опытный врач его не производил, аборт может привести к осложнениям: кровотечению, воспалительным процессам внутренних половых органов. У других женщин осложнения развиваются исподволь и постепенно -это нарушения менструального цикла, эндометриоз, миома матки, кисты яичников, бесплодие.
Проявления этих заболеваний могут возникнуть через 3-5 лет после аборта. У молодых девушек, которые впервые в своей жизни сделали аборт, частота таких осложнений доходит до 40%. Это связано с тяжелой реакцией молодого организма на стресс. Аборт — это не вид контрацепции , а процедура , прямо противоположная ей.
Это грубая травма организма женщины, а сделанный в 13-18 лет, грозит будущим бесплодием. Именно по этой причине количество женщин , не способных к материнству , ежегодно увеличивается на 200- 250 тысяч. Прерывание беременности в раннем возрасте в 3-4 раза увеличивает риск онкозаболеваний и рака молочной железы после 30 лет. По России около 30% подростковых беременностей заканчиваются абортами, 56% — родами , 14%- выкидышами. Ежегодно в возрасте 15 лет рожают около 1,5 тысяч матерей , в 16 лет — 9 тысяч и свыше 30 тысяч — в 17 лет.
Показатели материнской смертности среди подростков в 5-8 раз выше. Внебрачная рождаемость в группе юных женщин составляет 60- 68% . Матерей, отказывающихся от своих детей 52- 63%. В социальной структуре юных матерей 72% — это домохозяйки, учащиеся ПУ и школ. Около 13% имеют вредные привычки. За 2012 год через гинекологический кабинет детской поликлиники направлено на медаборт 12 девушек возраста 15-17 лет из них учащиеся школ -3 , высших и средних учебных заведений — 9. У всех 12 девушек аборт был первый.
Любая беременность должна быть планируемой и желанной . Использование средств контрацепции сохранит здоровье девочек и женщин, и убережёт их от необдуманного шага — убить зародившуюся в них жизнь. В настоящее время в женской консультации и в кабинете детского гинеколога детской поликлиники возможно получить бесплатные средства контрацепции .
Нужно ли каким-то образом за аборты наказывать несовершеннолетних беременных или их родителей?
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16 Comments
Увеличивает возникновение рака молочной железы — КАКАЯ ЧУШЬ !
Интересно, КАКИМ же образом наши карательные органы могут наказать несовершеннолетних за аборты!? Больше того, чем они наказали САМИ СЕБЯ — наказать их невозможно! Они подорвали себе самое дорогое, что есть у человека — ЗДОРОВЬЕ! Обрекли себя на вероятное бесплодие. А их родители могут никогда не увидеть своих ВНУКОВ.
Наказывать нужно тех,кто принуждает несовершеннолетних вступать в половую связь,особенно ,если партнёры старше по возрасту.
Не знаю… Я считаю, что родители должны ВОСПИТАТЬ ребенка! Чтоб голова была -думать, а не шапку носить! Но всякое может случиться…Ведь есть у них родители, пусть помогают воспитывать, ведь их вина тоже присутствует! Я бы ни за что не сделала первый аборт, и выкарабкалась бы!!! А эти совершают большую глупость!!!
а есть же девушки,которых не по не воли теряют свою верность! И залетела от не известного человека! И что ей оставлять этого ребенка?
Ну в этой ситуации конечно выход один, хотя… И даже здесь родители виноваты! Не научили: » с не знакомыми не разговаривать, в машины не садится, поздно одной не ходить». Опять же это все в идеале, в жизни все иначе.
Наказывать не получится. А вот платные аборты надо сделать! А деньги эти пускать на лечение недоношенных, больных или брошенных детей.
Запрещать аборты тоже не выход…что тогда начнется с такими подростками?суицид?и не известна еще будет судьба всех родившихся малышей…РОДИТЕЛЕЙ по-моему нужно в перв.очередь учить,как и в каком возрасте обсуждать эту тему с ребенком!
У нас поколение не потеряно, очень много молодежи ходит в церковь. А ситуации разные бывают.
Толку то с запретов , в 90 -стые от абортов отговаривали особенно первородков. не брались или брались под великим блатом , и чего. делали криминальные аборты и сколько женщин жизни лишались, и бездетными остались, так что пусть лучше все будет легально. но центры всякие должны все таки работать лучше, и родители должны с детьми отношений не терять , и дети должны не боятся говорить о беременности , а не тянуть когда поздно или в реанимации.
будут платные аборты,тогда не только в выгребных ямах будут дети,но и на каждом углу.
оно не потеряно.оно ОЧЕНЬ потеряно!…пиво,сигареты,интернет-вот где поколение…лета не хочется-все парки, все лавочки.стадион-везде заседают-«расслабляются»…зимой по подъездам…вот и последствия…
Вы о чем говорите.? Какиие платные.? Они,( асоциальные,) бесплатно сделать не могут, т.к у них времени свободного нет на посещения ж.к и вообще некоторые узнают обеременности только тогда, когда их привозят с болями в животе, а выясняется, что это предвесники родов. небудут они ходить на платные аборты и на бесплатные, т.к выгодно таким сейчас рожать, выпить будет на что и работать не надо и заморачиваться по поводу воспитания детей
Аборт-убийство! Беременность- дар божий. Можно много говорить о её «свершении». Не будем затрагивать беременность как результат криминала. Но когда беременеет малолетка, виновата мама! Не донесла до дочери ответственность за поступки по жизни, не долюбила её по-матерински. Она виновата в том, что её девочка-ребёнок ищет заботы и любви на стороне, а получает как всегда. Нужно воспитывать дочерей будущими мамами, а не сучками крашеными.А то сколько их бегает уже класса с 5 без трусов и строит глазки, неосознанно провоцируя самцов (надеюсь, настоящие мужчины отвечают за свои поступки).
Много интересного прочитала о том, как МАМЫ видят этупроблему… А я напишу, как вижу этоЯ-ДОЧЬ)) моя мама – тоже пыталась меня ограничивать во всем, дабы «уберечь».Ноо.. в один прекрасный момент я «взбунтовалась». Благодаря маме, еёбезграничной любви, даже её нереальнойлюбви ко мне, благодаря её словам, а неистерикам и не скандалам, я стала ценить СЕБЯ. Ценить себя на столько, что я неопускалась до «стадного чувства» непонятных ощущений от курения травы, наркоты ибессмысленных абортов. ))) А продолжая тему – меры здесь не нужны – каждыйполучает по заслугам – не наказывают же никто несовершеннолетних наркоманов иих родителей…
Незапланированная ранняя беременность иногда приводит к тому, что несовершеннолетняя мать отказывается от ребенка, порой еще в родильном доме. Российское законодательство не предусматривает никаких ограничений для принятия такого рода решений, в том числе возрастных. При этом несовершеннолетняя мать лишается родительских прав.