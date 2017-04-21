Бесплатно отдают в прокат оборудование для детей-инвалидов

Реабилитационное оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья куйбышевцы и барабинцы теперь могут взять на прокат.

Родители, воспитывающие детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, могут получить необходимое оборудование во временное пользование. Оно предоставляется на безвозмездной основе.

Пункт проката развивающего игрового и реабилитационного оборудования для детей от 0 до 3 лет, имеющих нарушения развития, открыт на базе государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр социальной помощи семье и детям «Семья».

Техника предоставляется на срок от 1 до 12 месяцев. Деятельность пункта проката предполагает повышение эффективности абилитационного и реабилитационного процесса детей в домашних условиях, а также на увеличение качества жизни семей, воспитывающих детей раннего возраста с нарушениями развития.

Услуги проката предоставляют семьям, проживающим в Новосибирской области и воспитывающим детей от 0 до 3 лет, имеющим нарушения опорно-двигательного аппарата, зрительные нарушения, слуховые нарушения, сочетанные нарушения.

Для приобретения оборудования в прокат обращайтесь в Центр «Семья» по адресу: Новосибирск, улица Зорге, 127 а. Предварительно позвоните по телефону: (383) 215 30 03. Режим работы: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв – с 13.00 до 14.00. Контактное лицо: Малыхина Светлана Сергеевна.

Перечень и характеристика оборудования на сайте администрации Куйбышевского района: http://kuibyshev.nso.ru/news/2148. С условиями предоставления оборудования можно ознакомиться на сайте Центра «Семья» http://ocpd.nsk.ru/prokat.html.

Пункт проката развивающего игрового и реабилитационного оборудования для детей от 0 до 3 лет, имеющих нарушения развития, открыт для воплощения в жизнь Комплекса мер по развитию эффективных практик, активной поддержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, на средства гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В Куйбышевском районе также действует пункт проката технических средств реабилитации. Он работает уже 2 года на базе Комплексного центра социального обслуживания населения в рамках реализации проекта «Содействие».

Предоставляемые в пользование технические средства реабилитации позволяют восстанавливать способности к самообслуживанию, передвижению, улучшению мобильности в квартире, на улице, проведению реабилитации детей-инвалидов, инвалидов. Услугами пункта проката «Содействие» могут воспользоваться дети с ОВЗ, дети-инвалиды, инвалиды. Время предоставления услуги по прокату технического средства реабилитации – 3 месяца. Услуги пункта проката ТСР осуществляются безвозмездно.

Сегодня в пункте проката есть:

детские складные опоры-ходунки на 4-х колесах с регулировкой по высоте и мягкими накладками на поручни,

детские алюминиевые костыли классического дизайна,

легкая складная трость для незрячих людей (белая),

трость с большой квадратной опорой,

базовые складные ходунки,

табурет для ванны,

захват для перемещения мелких предметов, предназначенный для пользователей инвалидных колясок,

стол-стул с опорой для сидения и другие.

Более подробную информацию можно получить по телефону: 8 -383-62- 62-697 у Шушариной Елены Александровны или по адресу: Куйбышев, квартал 7 дом 15.