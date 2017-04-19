Бесплатно раздают деревья для посадки в Куйбышеве

Куйбышевцы могут поучаствовать в создании памятных посадок деревьев в честь Года экологии.

Николай Ивкин, начальник отдела лесных отношений по Куйбышевскому лесничеству: При обращении организаций или жителей, желающих поучаствовать в создании памятных посадок в честь Года экологии, ОАО «Куйбышевский лесхоз» готов бесплатно отпускать посадочный материал сосны двухлетней. Для организаций он предоставляется в количестве до 50 штук, для жителей – до 5 штук.

Заявки для приобретения посадочного материала подавать до 5 мая в ОАО «Куйбышевский лесхоз» по адресу: село Нагорное, улица Лесхозная,1. Контактный телефон: 8(383-62)23-706.