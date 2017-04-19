Бесплатно раздают деревья для посадки в Куйбышеве

Марина ГребенщиковаАкции Метки: , , , , , , ,

Куйбышевцы могут поучаствовать в создании памятных посадок деревьев в честь Года экологии.

Николай Ивкин,

начальник отдела лесных отношений по Куйбышевскому лесничеству:

При обращении организаций или жителей, желающих поучаствовать в создании памятных посадок в честь Года экологии, ОАО «Куйбышевский лесхоз» готов бесплатно отпускать посадочный материал сосны двухлетней.

Для организаций он предоставляется  в количестве до 50 штук, для жителей – до 5 штук.

Заявки для приобретения посадочного материала подавать до 5 мая в ОАО «Куйбышевский лесхоз» по адресу: село Нагорное, улица Лесхозная,1. Контактный телефон: 8(383-62)23-706.

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