Без газификации остался Барабинск

Барабинск остался без газификации. Не выделили деньги по программе «Газификация жилищного фонда на территории города Барабинска на 2016-2020 годы». Негазифицированными остались улицы районов Покровки, Новочерновки, поселка Западного.

По мнению депутата горсовета Артема Нестреляй, это случилось из-за того, что администрация Барабинского района не подала заявку на участие в программе. Также он считает, что это результат бездействия двух депутатов горсовета, которых делегировали в райсовет — Сергея Кадонцева и Виктора Катасонова.

Надо отметить, что о газификации на своей территории позаботился Щербаковский сельсовет. Ему выделена субсидия в размере 42-х миллионов рублей.

Барабинцам теперь остается заниматься газификацией за свой счет. Например, так в этом году проводят газ на Воронкова, Гагарина, Южной, Цветочной, Степана Разина и переулке Новопокровском. Здесь будут привлекаться средства собственников домовладений, а также газораспределительных организаций.

Вы готовы газифицироваться за свой счет?

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