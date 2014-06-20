Безопасным маршрутом ходят ученики школы №1

В профилактическом мероприятии «Безопасный маршрут» поучаствовали ученики барабинской школы №1. Его провели отделение ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Барабинский» совместно с руководством средней общеобразовательной школой №1 Барабинского района. «Безопасный маршрут» — это маршрут движения детей в школу и из школы домой.

Мероприятие предполагает предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и отработку практических навыков безопасного поведения несовершеннолетних пешеходов при следовании из образовательного учреждения домой и обратно.

Инспектор напомнил ребятам, участвующим в акции, правила дорожного движения. После этого дети смогли продемонстрировать полученные знания в школьном автогородке.

В процессе ребята изучили «обязанности пешехода» и «обязанности пассажира», вспомнили дорожные знаки по маршруту движения. Инспектор рассказал школьникам о том, что следование по безопасному маршруту не только сможет экономить их время, но и, конечно же, обезопасит их жизнь, предотвратив несчастные случаи на дороге.

В игре «Красный. Желтый. Зелёный» пешеходы должны были дойти до школы безопасным маршрутом, а водители, соблюдая сигналы светофора, двигаться по дороге. Дети с удовольствием сыграли в нее.