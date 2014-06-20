Благотворительная акция в Барабинске

Автор: Эдуард Игнатьев | Опубликовано 26 января 2017 в 12:44
Рубрика: Жизнь | Просмотров: 20 | Комментариев нет
Еще по теме:
Миссия по деревням едет дальше в Барабинске
Имя (обязательно)
Mail (не будет опубликован) (обязательно)
веб сайт
Идея материала, проблема, достойная обсуждения, имя человека, у кого стоит взять интервью:
Ваше имя:
Ваш E-Mail:
Введите символы с картинки
2010 - 2015 © Восемь плюс один
О проекте | Связаться с редакцией | Разместить рекламу | Rss-материалов
Дизайн от Elegant Themes | Работает на Wordpress