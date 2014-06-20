Благоустроят парки в Куйбышеве и Чумаково

Более 21 миллиона рублей выделили Куйбышевскому району на благоустройство населенных пунктов.

Эти денежные средства — из федерального и областного бюджетов в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Проект направлен на реализацию программ по благоустройству населенных пунктов с численностью жителей свыше 1000 человек. По условию проекта, денежные средства пойдут на благоустройство придомовых территорий и реконструкцию парков и скверов.

Проект «Формирование комфортной городской среды»рассчитан на 5 лет. Он стартовал в ноябре 2016 года и должен быть реализован до 2022 года.

В 2017 году Куйбышевскому району выделили более 21 миллиона рублей. Из них 8,5 миллионов рублей уйдёт на реконструкцию парка Победы в Чумаковском сельсовете и 12 миллионов рублей – на благоустройство города Куйбышева.

В парке Победы в Чумаково планируется установить игровые детские площадки, разбить цветники, установить беседки, озеленить прилегающую территорию и смонтировать систему электроосвещения по периметру. Реконструкция этого парка в Чумаково началась ещё в 2015 году благодаря средствам выигранного гранта в конкурсе социально-значимых проектов. Уже смонтирована хоккейная коробка и баскетбольная площадка.

В городе Куйбышеве в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроят придомовые территории квартала 9, а также частично отремонтируют сквер «Воинской Славы» — обновят дорожки и площадки на территории сквера.