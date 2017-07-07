Более чем на 19 миллионов благоустроят Куйбышевский район в 2017 году

Выездное заседание Общественного совета по реализации приоритетных проектов, инициированных партией «Единая Россия» состоялось в Куйбышеве.

Участники заседания во главе с председателем Общественного совета Сергеем Титковым:

ознакомились с ходом реализации проектов «Городская среда» и «Безопасные дороги»,

посетили Сквер Воинской славы и придомовую территорию квартала 9 в городе Куйбышеве, а также один из оборудованных по современным национальным стандартам пешеходный переход вблизи школы № 4.

В 2017 году район стал участником партийного проекта «Городская среда». В связи с этим благоустроят 3 объекта:

территорию Парка Победы в селе Чумаково; Сквер Воинской Славы в городе Куйбышеве; придомовую территорию домов 1, 2, 3 городского квартала 9.

Сергей Титков, председатель общественного совета: Для нас важно, чтобы люди, где будет благоустраиваться придомовая территория, восприняли это как свое. Им потом жить продолжать здесь и следить участком. В Новосибирской области в рамках «Городской среды» реализуют 270 проектов. Куйбышевский район одним из первых провел подготовительные проектные работы. Аукционы на определение подрядной организации, которая будет выполнять благоустройства 3-х общественно-значимых территорий, уже объявлены.

Проект «Городская среда» рассчитан на 5 лет и предусматривает федеральное финансирование. В 2017 году будет освоено свыше 19 миллионов рублей.

Олег Караваев, глава Куйбышевского района: В последующие годы также планируем принять участие в проекте. Это даст возможность благоустроить общественно-значимые места в городе Куйбышеве, Октябрьском и Абрамовском сельсоветах, где численность населения составляет свыше 1000 человек.

Еще один партийный проект – «Безопасные дороги» — подразумевает обустройство в соответствии с национальными стандартами пешеходных переходов вблизи образовательных организаций, которые находятся рядом с проезжей частью. В Куйбышеве необходимо переустроить 9 таких пешеходных переходов, сельских поселениях района – 18.

Уже к 1 августа все эти пешеходные переходы оборудуют дорожными знаками, а в городе Куйбышеве на проезжей части нанесут разметку, выполнят искусственные неровности, также дополнительно установят ограждение и светофоры.