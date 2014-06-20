Болезни сердца чаще встречаются у барабинцев

Болезням сердечно-сосудистой системы больше всего подвержены барабинцы. Это выяснили в ходе диспансеризации определенных групп взрослого населения в 2016 году. В Барабинском районе обследование прошли 6 199 человек (2 460 мужчин, 3 739 женщин). Это на 725 человек больше, чем в 2015 году.

По итогам проведения диспансеризации зарегистрировано 5 340 заболеваний. На первом месте стоят болезни сердечно-сосудистой системы — 2 888 человек. На втором месте — болезни эндокринной системы. Им подвержены 602 человека. На третьем месте — болезни пищеварительной системы. Они зарегистрированы у 465 человек.

Впервые в 2016 году выявлены заболеваний у 195 человек, из них 97 взяты на диспансерное наблюдение. На первом месте среди впервые выявленных находятся болезни эндокринной системы — нарушение липидного обмена, ожирение, сахарный диабет.

На втором – болезни сердечно-сосудистой системы — гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, на третьем месте – болезни пищеварительной системы — хронический гастрит. На второй этап диспансеризации, для проведения дополнительного обследования, углубленного консультирования, в 2016 году были направлены 3 403 человека.

Вы узнали о своем здоровье новое после диспансеризации?

Еще по теме:

Стоят в очередях на диспансеризацию барабинцы