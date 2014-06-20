Большие суммы за тепло получили барабинцы

Половину пенсии отдали барабинские жители за коммунальные услуги. Они получили платежки за январь. Суммы оказались на несколько сотен, даже тысячу рублей, больше, чем за прошлые месяцы. Особенно повысилась плата за отопление и холодную воду.

Анатолий Барышников,

житель микрорайона «Аэропорт»:

Заметил увеличение платы за воду и отопление. На 450 рублей увеличилась плата. Вообще у пенсионеров повышение — 200, 400, 1 000 рублей. Звонил в ЖКХ. Там так ничего не объяснили. Спросили — у вас есть расчетная нагрузка на отопление? Надо вызывать проектную организацию… Сослались на постановление правительства №354 с корректировками от 26.12.16 года. В Куйбышеве, слышал, нет повышения. Почему опять Барабинск выделяется? Мария Гуляева,

жительница дома на улице Ленина:

Получила платежку и сразу увидела, что за отопление прибавили 300 рублей. Я нашла прошлогодние документы и сравнила. В 2016 году в феврале точно также — прибавили за отопление 300 рублей. Как по шаблону начисляют.

Любовь Стефанцова с улицы Пушкина тоже заплатила большую сумму. К примеру, за ноябрь была плата — 4 607 рублей, за декабрь — 5 237 рублей. За январь — уже 5 888 рублей. То есть за два месяца квартплата выросла почти на 1 300 рублей.

Такая же ситуация в других многоквартирных домах. Пенсионеры говорят о том, что отдали целую половину пенсии. А в июле ждет очередное повышение тарифов на коммунальные услуги.

Виталий Чертыковцев,

старший по дому на улице Юбилейной:

В моей квартире плата за отопление выросла на 800 рублей. Начислили по итогам потребления за прошлый месяц, как показали приборы учета. Проблема в том, что УК не занимается регулировкой системы отопления в домах. То есть никто не подстраивает ее под конкретный дом, конкретную погоду. А деньги за это берут. Как-то раз я задавал такой вопрос в МУП «ЖКХ». Мне говорили, что отопление регулируют. Но в своем доме я этим занимаюсь. Потом сказали, что в нашем доме регулировку нельзя производить. Вопрос — зачем за это деньги берут?

В Новосибирске ситуация похожая. Там жители получили платежки с суммами на несколько тысяч рублей больше, чем раньше. Истории об этом написали Вести-Новосибирск, Сибкрай. В некоторых домах жители должны доплатить от 3 до 7 тысяч рублей за коммунальные услуги.

Коллеги с программы Вести уточняют, что расчет платы исходит из потребления за прошлый год. По итогам сезона счёта могут скорректировать, если тепла израсходовали больше. В этом году корректировка вышла не в пользу жильцов.

В чем причина повышения платы за отопление в Барабинске, от чего зависят расчеты, какова самая большая и самая маленькая суммы начисления — «Аспект» запросил информацию об этом в МУП «ЖКХ». Ответ читайте позднее.

Вы заплатили повышенную сумму за отопление?

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