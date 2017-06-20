Борьбу с сорняками начали куйбышевцы

Хозяйства Куйбышевского района вышли на борьбу с сорняками.

Юрий Остапенко, начальник управления сельского хозяйства администрации Куйбышевского района: К химпрополке приступили 13 хозяйств района. Еще 4 сельхозпредприятия начнут работу на текущей неделе.

Провести обработку посевов важно именно сейчас, когда зерновые только набирают силу. В Куйбышевском районе засеяно чуть более 32 тысяч гектаров. Ставим план провести химическую обработку гербицидами на площади 18 500 гектаров.

Агрономы района утверждают, что в настоящее время посевы находятся в хорошем состоянии. В мае здесь выпало осадков 80,1 мм при норме 35 мм – 228,6%. Июнь пока дождями не баловал — выпало осадков 10,9 мм при норме 47 мм.

Необходимо также приступить к подготовке кормоуборочной техники. Заготовка кормов на зимне-стойловый период 2017-2018 годы начнется в конце следующей недели. Планируется заготовить не менее 30,6 центнеров на условную голову.