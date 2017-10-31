Боулинг появится в Куйбышеве

До Нового года обещают открыть боулинг на шесть дорожек в Куйбышеве. Это развлечение для взрослых будет соседствовать с детской территорией и кафе. А разместится развлекательный мини-комплекс на Карла Либкнехта – в части здания бывшей мебельной фабрики.

Напомним, из-за аварийного состояния его закрыли в последние дни мая. Это отдельное здание на Карла Либкнехта, 1, рядом с МФЦ, в нем располагались спортивный магазин, отдел архитектуры города, фонд соцстраха. Сотрудник администрации города весной рассказывал, что оно частично разрушилось с противололожной фасаду стороны.

Здание находилось в долевой собственности 10 хозяев, включая администрации города и района и частных лиц. Они решили его судьбу. Город и район продали свои помещения частному лицу.

Здание реконструировано внутри и снаружи. Строители восстановили кладку, которая пришла в аварийное состояние из-за намокания белого кирпича. Сделали скатную крышу. Внешняя отдела – сайдинг.

Положен асфальт, устроена парковка, преобразилась территории между улицей и кварталом 10.

Алик Андронов,

глава города Куйбышева:

Городской бюджет получил средства, причем мы продавали разрушенный объект. Его оценил независимый оценщик. Сначала инвестор – Михаил Шахурин с компаньоном — взял его в аренду – на время восстановления, потом выкупил.

Ни город, ни район не нашли средств на реконструкцию здания. Только на возврат его в доаварийное состояние требовалось около 4,5 млн рублей. Минстрой и губернатор отказали в предоставлении средств из стратегического фонда.

Боулинг – дело серьезное, считает глава, и признается, что сам хочет сходить туда. Действительно, отдых и развлечения – это неотъемлемая часть нашей жизни.

В Куйбышеве практически нет мест, в которых можно было бы отдохнуть и взрослым, и детям. Открывались и быстро закрывались бильярдные, детские кафе. Нет крупных торговых комплексов, в которых были бы развлекательные территории с детскими площадками и искусственными катками, как в Новосибирске. Посмотрим, приживется ли боулинг, о котором так долго говорили.

Пойдете в боулинг?

Еще по теме:

В Куйбышеве появится боулинг-клуб