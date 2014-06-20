Брат на брата напал в Барабинске

С ножевыми ранениями привезли вчера ночью, 21 декабря, 23-летнего барабинца в центральную районную больницу. Молодой человек — житель села Новоульяновское.

Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался безработный ранее судимый 32-летний брат потерпевшего.

Выяснилось, что накануне вечером мужчины распивали спиртное. Внезапно между ними возникла ссора, в ходе которой подозреваемый ножницами нанес ранение в грудь потерпевшему.