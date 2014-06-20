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Брат на брата напал в Барабинске
С ножевыми ранениями привезли вчера ночью, 21 декабря, 23-летнего барабинца в центральную районную больницу. Молодой человек — житель села Новоульяновское.
Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался безработный ранее судимый 32-летний брат потерпевшего.
Выяснилось, что накануне вечером мужчины распивали спиртное. Внезапно между ними возникла ссора, в ходе которой подозреваемый ножницами нанес ранение в грудь потерпевшему.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса — Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью. Проводится дальнейшее расследование. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Часто ли ранее судимые граждане вновь совершают преступления?
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