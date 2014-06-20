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Бродячие собаки в центре Куйбышева
Еще январь. До весны далеко. Но бродячие собаки уже собираются в стаи. Скоро у них начнутся «свадьбы».
Эти бездомные животные обитают в центре Куйбышева. Сейчас их чуть больше десятка. Хотя недавно стая насчитывала десятка два-три.
Лающих собак боятся даже взрослые. Людей на остановке нет, потому что они ретировались от греха подальше.
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Скоро и люди будут бродить от безработицы
Ужас. Эта свора собак еще обитает возле школы №6, прям на пешеходном переходе. Где дети идут со школы. Когда примут меры с этими собаками? Или ждут когда кого нибудь загрызут. Взрослый человек идет и боится, а как быть детям???