Бродячие собаки в центре Куйбышева

Еще январь. До весны далеко. Но бродячие собаки уже собираются в стаи. Скоро у них начнутся «свадьбы».

Эти бездомные животные обитают в центре Куйбышева. Сейчас их чуть больше десятка. Хотя недавно стая насчитывала десятка два-три.

Лающих собак боятся даже взрослые. Людей на остановке нет, потому что они ретировались от греха подальше.

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