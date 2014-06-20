Бродячие собаки в центре Куйбышева
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Бродячие собаки в центре Куйбышева

Автор: | Опубликовано 24 января 2017 в 16:46
Рубрика: Фотофакт | Просмотров: 241 | 2 комментария

Еще январь. До весны далеко. Но бродячие собаки уже собираются в стаи. Скоро у них начнутся «свадьбы».

Эти бездомные животные обитают в центре Куйбышева. Сейчас их чуть больше десятка. Хотя недавно стая насчитывала десятка два-три.

Лающих собак боятся даже взрослые. Людей на остановке нет, потому что они ретировались от греха подальше.

 

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