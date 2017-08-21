Будет ли пешеходный переход в Куйбышеве

Хотелось бы поднять вопрос о необходимости пешеходного перехода в первом квартале Куйбышева, около бани 2 и бывшего магазина КАОЛВИ. Нам, жителям первого квартала, невозможно перейти дорогу в данном месте, особенно в утреннее и вечернее время. А скоро дети пойдут в школу.

Да, есть пешеходный переход около мебельного магазина, но, согласитесь, если мне надо привести ребенка в детский сад «Колокольчик» или «Золотой ключик», а я живу в доме № 10, этот переход совсем не по пути. Также и школьникам, идущим в школу №4 и №10. Чего ждут власти, когда на ребенка наедет какой-нибудь лихач, а их там носится немалое количество?

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