Будет новый парк у ДК Куйбышева. ФОТО

Полтора миллиона рублей дает «СИБЭКО» на реконструкцию парка возле Дворца культуры в Куйбышеве. И это только первый транш. Соглашение между главой города Аликом Андроновым и гендиректором компании Русланом Власовым о сотрудничестве подписано 21 июня.

Руслан Власов,

генеральный директор «СИБЭКО»:

Это не разовая кампания. Мы одинаково относимся к работе и в мегаполисе, и в небольшом городе. В этом году выбрали объект, который делаем. Но совершенству нет предела.

Между ДК и домами квартала 4 уже выпилены и выкорчеваны старые тополя. Город на свои средства готовит площадку для будущей зоны отдыха. А уже на деньги энергетиков появятся скамейки, освещение, дорожки, летняя сцена, танцплощадка, ограждение, клумба на месте фонтана — все по проекту.

Деревья будут высажены осенью. Местные жители примут участие в посадке.

Алик Алексеевич обещал, что зона отдыха появится возле Дворца культуры уже ко Дню города — 12 августа.

Где нужно облагородить зеленую зону в Куйбышеве?

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