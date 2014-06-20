Будут контролировать Горводоканал в Куйбышеве

Совет депутатов города Куйбышева принял решение о создании рабочей группы по выявления причин убыточной деятельности МУП «Горводоканал». Напомним, по состоянию на 1 сентября 2016 года убытки «Горводоканала» составили 3 млн 367 тыс. рублей.

Рабочей группе предстоит разобраться в причинах, которые привели предприятие к тяжелому финансовому состоянию. По мнению депутатов, они те же, что были в обанкротившемся МУП «Куйбышевжилкомхоз»: недостаточное владение ситуацией; отсутствие программы комплексного развития МУП «Горводоканал» и недостаток грамотной кадровой политики.

В состав рабочей группы вошли 16 человек:

– председатель и члены комиссии по вопросам экономического развития, промышленности, строительства, ЖКХ, транспорта и связи Совета депутатов города Куйбышева Михаил Самойлов; Анатолий Воробьев, Иван Ковалан;

– заместитель председателя и члены комиссии по финансам, бюджету, налогам и сборам, экономике, предпринимательству горсовета Ольга Булюктова, Андрей Бадер, Александр Мамонов, Неля Пашкова, Евгений Чижевский;

– директор МУП «Центр комплексного обслуживания населения» Галина Гребенщикова;

– директор МУП «Горводоканал» Евгений Ануфриев;

– начальник участка МУП «Горводоканал» Юрий Витковский;

– первый заместитель главы администрации города Куйбышева Александр Бирюков;

– начальник управления права, экономики и имущественных отношений администрации города Куйбышева Татьяна Добровольская;

– главный специалист управления строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Куйбышева Фания Музина;

– заместитель директора МУП «Управляющая компания ЖКХ» Юлия Просветова;

– депутат Совета депутатов Куйбышевского района Андрей Пушенко.

Возглавила рабочую группу Ольга Булюктова.

Письменный отчет с выводами и предложениями о результатах работы группы должен быть предоставлен в Совет депутатов города Куйбышева не позднее 20 декабря текущего года.

Можно ли найти решения для выведения предприятия из долговой ямы?

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