Темы
Ещё по теме
Будут контролировать Горводоканал в Куйбышеве
Совет депутатов города Куйбышева принял решение о создании рабочей группы по выявления причин убыточной деятельности МУП «Горводоканал». Напомним, по состоянию на 1 сентября 2016 года убытки «Горводоканала» составили 3 млн 367 тыс. рублей.
Рабочей группе предстоит разобраться в причинах, которые привели предприятие к тяжелому финансовому состоянию. По мнению депутатов, они те же, что были в обанкротившемся МУП «Куйбышевжилкомхоз»: недостаточное владение ситуацией; отсутствие программы комплексного развития МУП «Горводоканал» и недостаток грамотной кадровой политики.
В состав рабочей группы вошли 16 человек:
– председатель и члены комиссии по вопросам экономического развития, промышленности, строительства, ЖКХ, транспорта и связи Совета депутатов города Куйбышева Михаил Самойлов; Анатолий Воробьев, Иван Ковалан;
– заместитель председателя и члены комиссии по финансам, бюджету, налогам и сборам, экономике, предпринимательству горсовета Ольга Булюктова, Андрей Бадер, Александр Мамонов, Неля Пашкова, Евгений Чижевский;
– директор МУП «Центр комплексного обслуживания населения» Галина Гребенщикова;
– директор МУП «Горводоканал» Евгений Ануфриев;
– начальник участка МУП «Горводоканал» Юрий Витковский;
– первый заместитель главы администрации города Куйбышева Александр Бирюков;
– начальник управления права, экономики и имущественных отношений администрации города Куйбышева Татьяна Добровольская;
– главный специалист управления строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Куйбышева Фания Музина;
– заместитель директора МУП «Управляющая компания ЖКХ» Юлия Просветова;
– депутат Совета депутатов Куйбышевского района Андрей Пушенко.
Возглавила рабочую группу Ольга Булюктова.
Письменный отчет с выводами и предложениями о результатах работы группы должен быть предоставлен в Совет депутатов города Куйбышева не позднее 20 декабря текущего года.
Можно ли найти решения для выведения предприятия из долговой ямы?
Еще по теме:
Вода в Куйбышеве станет дороже
100% смена руководства «Горводоканала» и НФС, а так же контроль чиновников администрации за работой нового состава. Для людей же работать надо,а не сидеть в кресле от зарплаты до зарплаты.