Бутылку спирта украл 34-летний барабинец у знакомых

В середине апреля в Барабинске и районе произошли следующие преступления.

Кража. Статья 158 УК РФ.

От барабинца поступило заявление в дежурную часть о том, что из автомобиля ВАЗ-2107, стоявшего около дома по улице Северная, пропала автомагнитола, аккумулятор, и динамики. Ущерб — 3400 рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый. Им оказался 19-летний житель Барабинска. Проводится разбирательство.

Житель Новосибирска заявил в дежурную часть, что из автомобиля УАЗ, стоявшего около дома по улице Ульяновская в Барабинске, украли микроволновую печь, электрический чайник, запчасти, принадлежащее заявителю. Ущерб — 3100 рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый. Им оказался 19-летний житель Барабинска. Проводится разбирательство.

Житель деревни Кожевниково Барабинского района заявил в дежурную часть, что в ночное время 16 апреля из автомобиля ВАЗ-2115, стоявшего у дома по улице Садовая в Кожевниково исчезли 10000 рублей и документы на автомобиль. Проводится разбирательство.

Житель посёлка Горка Барабинского района заявил дежурную часть, что в период с 14.00 до 19.00 16 апреля из квартиры дома, расположенного по улице Центральная в поселке Горка, пропала женская сумочка с деньгами в сумме 14000 рублей. Проводится разбирательство.

Мошенничество. Статья 159.

Жительница Барабинска заявила в дежурную часть, что незнакомец путем обмана по средствам связи похитил 54050 рублей, принадлежащие заявительнице. Проводится разбирательство.

Барабинец заявил в дежурную часть, что некто путем обмана по средствам связи пытался похитить с банковской карты денежные средства в сумме 14000 рублей, принадлежащие заявителю. Проводится разбирательство.

Грабеж. Статья 161.

Жительница Барабинска заявила в дежурную часть, что мужчина, находясь в доме по улице Советская, открыто похитил бутылку емкостью 2 литра со спиртом, принадлежащую заявительнице. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый. Им оказался житель 34-летний барабинец. Проводится разбирательство.

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Статья 166 УК РФ.

Житель Барабинска заявил в дежурную часть, что кто-то неправомерно завладел автомобилем ГАЗ 278823, стоявшим на территории спецстоянки по переулку Гутова. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый. Им оказался 30-летний барабинец. Проводится разбирательство.

Житель Барабинска заявил в дежурную часть, что неизвестный неправомерно завладел автомобилем ВАЗ-2107, стоявшим около дома по улице Ульяновская. Проводится разбирательство.

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства ст. 264.1 УК РФ.

34-летнего барабинца, управлявшего мопедом в состоянии алкогольного опьянения, задержал автопатруль ДПС . Мужчина и ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Проводится разбирательство.

Всего поступило на регистрацию в дежурную часть 179 заявлений и сообщений. Из них 10 заявлений и сообщения о преступлениях. Раскрыто 5 преступлений. Составлено 109 протоколов об административных правонарушениях.