Целый час простояли перед закрытым переездом в Барабинске

Барабинцы потеряли целый час рабочего времени из-за закрытого Водопроводного переезда 24 августа. Длинный состав перекрыл проезжую часть. Не пройти. Не проехать.

Маршрутки подъезжали к переезду. Теряли время. Высаживали пассажиров и возвращались в Куйбышев. Льготный автобус стоял до последнего, «потеряв» целый рейс, но пенсионеров высаживать не стали.

В самом Барабинске автобусные остановки также были переполнены пассажирами. Ленинский переезд тоже был закрыт в это время.

Барабинцы возмущались действиям железнодорожников. Говорили, что в этот день, 24 августа, на железной дороге работает московская комиссия.

Надо заметить, что товарный состав, простояв час, стал медленно двигаться не вперед, а назад. Люди выбрались из железнодорожного плена, потеряв драгоценное время.

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